Три матча УПЛ на Арене Львов под вопросом из-за подготовки к поединкам сборной Украины

Исполняющая обязанности директора "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала информацию о том, что УАФ может запретить проводить матчи на стадионе в марте из-за поединков национальной сборной Украины с Финляндией и Казахстаном, сообщает Трибуна.

ПФК "Львов" точно не будет играть свои матчи на "Арене Львов" 13-го и 20 марта. Мы берем 3 недели для подготовки поля к матчам сборной. Также под вопросом матч "Руха" 5 марта, но это будет зависеть от погодных условий. Мы считаем, что 4 матча сыграть во Львове до матча сборной - это нормально (14 февраля, 20 февраля, 27 февраля и 5 марта). При оптимальной температуре, с освещением лампами, с подогревом поля. Мы думаем, что 3-х недель будет достаточно для подготовки поля "Арены Львов" для проведения матчей сборной.

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Однако многое будет зависеть от погодных условий. На сегодня сказать точно какую-то информацию было бы неправильно. Но матчи "Львов" - "Рух" и "Львов" - "Шахтер" 13-го и 20 марта не состоятся на "Арене Львов".

На вопрос, были ли претензии со стороны ПФК "Львов", Ольга Манько отметила, что в клубе понимают, что поле должно "отдохнуть".