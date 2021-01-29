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Три матча УПЛ на Арене Львов под вопросом из-за подготовки к поединкам сборной Украины
ПФК "Львов" до сих пор не заключил договор со стадионом
Исполняющая обязанности директора "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала информацию о том, что УАФ может запретить проводить матчи на стадионе в марте из-за поединков национальной сборной Украины с Финляндией и Казахстаном, сообщает Трибуна.
ПФК "Львов" точно не будет играть свои матчи на "Арене Львов" 13-го и 20 марта. Мы берем 3 недели для подготовки поля к матчам сборной. Также под вопросом матч "Руха" 5 марта, но это будет зависеть от погодных условий.
Мы считаем, что 4 матча сыграть во Львове до матча сборной - это нормально (14 февраля, 20 февраля, 27 февраля и 5 марта). При оптимальной температуре, с освещением лампами, с подогревом поля. Мы думаем, что 3-х недель будет достаточно для подготовки поля "Арены Львов" для проведения матчей сборной.
Однако многое будет зависеть от погодных условий. На сегодня сказать точно какую-то информацию было бы неправильно. Но матчи "Львов" - "Рух" и "Львов" - "Шахтер" 13-го и 20 марта не состоятся на "Арене Львов".
На вопрос, были ли претензии со стороны ПФК "Львов", Ольга Манько отметила, что в клубе понимают, что поле должно "отдохнуть".
Мы должны его подготовить должным образом. Не думаю, что у "Львова" были какие-то возражения. Кроме того, у ПФК отсутствуют действующий контракт со стадионом, соответственно и претензии тоже.
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