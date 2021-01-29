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Мирон Маркевич: Не поддерживаю, что наши клубы отправляют в дубль игроков, которые не хотят подписывать контракт
Чем закончится история с Шахабом пока что неясно
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о ситуации с возможным трансфером Шахаба из "
"Клуб должен заранее предлагать футболисту новый контракт, зная, что соглашение заканчивается.
Я не поддерживаю, что некоторые наши клубы отправляются спортсменов в дубль, потому что те отказываются продлевать контракт. Это типичная украинская практика.
За границей футболист за год или полгода до окончания контракта сообщает, что покидает клуб, дорабатывает, прощается. А у нас каменный век.
Но в случае с Шахабом понимаю "Олимпик", потому что клуб вывел его в люди, вложил немалые деньги. Считаю, что новый клуб иранца должен заплатить "Олимпику", – сказал Маркевич.
Напомним, что контракт Шахаба с "Олимпиком" истекает летом этого года.
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