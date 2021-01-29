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Мирон Маркевич: Не поддерживаю, что наши клубы отправляют в дубль игроков, которые не хотят подписывать контракт

Премьер-лига
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Чем закончится история с Шахабом пока что неясно

Мирон Маркевич: Не поддерживаю, что наши клубы отправляют в дубль игроков, которые не хотят подписывать контракт
Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о ситуации с возможным трансфером Шахаба из "Олимпика" в "Зарю".

"Клуб должен заранее предлагать футболисту новый контракт, зная, что соглашение заканчивается.

Я не поддерживаю, что некоторые наши клубы отправляются спортсменов в дубль, потому что те отказываются продлевать контракт. Это типичная украинская практика.

За границей футболист за год или полгода до окончания контракта сообщает, что покидает клуб, дорабатывает, прощается. А у нас каменный век.

Но в случае с Шахабом понимаю "Олимпик", потому что клуб вывел его в люди, вложил немалые деньги. Считаю, что новый клуб иранца должен заплатить "Олимпику", – сказал Маркевич.

Напомним, что контракт Шахаба с "Олимпиком" истекает летом этого года. "Заря" уже подписала с игроком предварительное соглашение. В то же время, донецкий клуб отправил иранского форварда в дубль.

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В статье: Заря (Луганск) Мирон Маркевич Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
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Источник:
Экспресс

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