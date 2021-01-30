Гельзин: Была джентльменская договоренность с Шахабом. Готовы отпустить его за 500 тысяч евро

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин поделился мнением о ситуации с возможным уходом форварда команды Шахаба Захеди в "Зарю".

"У нас была четкая джентльменская договоренность с Шахабом и его агентом. Она заключалась в том, что игрок может спокойно перейти в другую команду, но за определенную финансовую компенсацию. Но вдруг мы узнали, что он заключил предварительное соглашение с "Зарей" втайне от нас.

А потом не приехал своевременно в лагерь "Олимпика". Тренировки показали, что Шахаб активно не работает, поскольку, наверное, видит себя уже игроком другого клуба.

Мы готовы отпустить его за 500 тысяч евро, "Заря" должна заплатить нам за переход. Захеди убеждает, что хочет помочь нам заработать на своем переходе. Он осознает, что "Олимпик" помог ему стать тем, кто он есть, но за нашей спиной действует нам не на пользу", – сказал Гельзин.

Напомним, что контракт Шахаба с "Олимпиком" истекает летом этого года. "Заря" уже подписала с игроком предварительное соглашение. В то же время, донецкий клуб отправил иранского форварда в дубль.