  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гельзин: Была джентльменская договоренность с Шахабом. Готовы отпустить его за 500 тысяч евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гельзин: Была джентльменская договоренность с Шахабом. Готовы отпустить его за 500 тысяч евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец сослан в дубль

Гельзин: Была джентльменская договоренность с Шахабом. Готовы отпустить его за 500 тысяч евро
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мнением о ситуации с возможным уходом форварда команды Шахаба Захеди в "Зарю".

"У нас была четкая джентльменская договоренность с Шахабом и его агентом. Она заключалась в том, что игрок может спокойно перейти в другую команду, но за определенную финансовую компенсацию. Но вдруг мы узнали, что он заключил предварительное соглашение с "Зарей" втайне от нас.

А потом не приехал своевременно в лагерь "Олимпика". Тренировки показали, что Шахаб активно не работает, поскольку, наверное, видит себя уже игроком другого клуба.

Мы готовы отпустить его за 500 тысяч евро, "Заря" должна заплатить нам за переход. Захеди убеждает, что хочет помочь нам заработать на своем переходе. Он осознает, что "Олимпик" помог ему стать тем, кто он есть, но за нашей спиной действует нам не на пользу", – сказал Гельзин.

Напомним, что контракт Шахаба с "Олимпиком" истекает летом этого года. "Заря" уже подписала с игроком предварительное соглашение. В то же время, донецкий клуб отправил иранского форварда в дубль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Экспресс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pein1986 (Алчевск)
30.01.2021 в 00:22
Ну да, 500к евро за игрока, у которого 5 месяцев контракта осталось. Гениально...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...