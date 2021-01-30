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Бойко: Не чувствую себя на 33 года, у нас молодая команда
Голкипер "Динамо" рассказал о дне рождения
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как встретил 33-летие.
– Вся команда поздравляет, это приятно. Я практически все свои дни рождения праздновал на сборах, за исключением, когда у нас попадает пауза между сборами. Конечно же, хотелось бы, чтобы и родные были рядом в этот день: жена, ребенок, родители. Однако я и особо не праздную дни рождения.
- Праздник на работе – насколько это трудно, либо ты уже привык?
– Для меня это обычный день, ничего особенного в этом нет. День рождения не мешает тренировкам.
- Чувствуешь себя авторитетом в команде? Ты самый возрастной игрок в команде.
– Наверное, не мне отвечать на этот вопрос, спросите у ребят, у тренеров. Возраст – это цифра, я себя не чувствую на 33 года, тем более, у нас столько молодых. Наверное, я к ним больше тянусь. Пытаюсь молодиться, – сказал Бойко пресс-службе киевлян.
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