Бойко: Не чувствую себя на 33 года, у нас молодая команда

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как встретил 33-летие.

– Вся команда поздравляет, это приятно. Я практически все свои дни рождения праздновал на сборах, за исключением, когда у нас попадает пауза между сборами. Конечно же, хотелось бы, чтобы и родные были рядом в этот день: жена, ребенок, родители. Однако я и особо не праздную дни рождения.

- Праздник на работе – насколько это трудно, либо ты уже привык?

– Для меня это обычный день, ничего особенного в этом нет. День рождения не мешает тренировкам.

- Чувствуешь себя авторитетом в команде? Ты самый возрастной игрок в команде.

– Наверное, не мне отвечать на этот вопрос, спросите у ребят, у тренеров. Возраст – это цифра, я себя не чувствую на 33 года, тем более, у нас столько молодых. Наверное, я к ним больше тянусь. Пытаюсь молодиться, – сказал Бойко пресс-службе киевлян.