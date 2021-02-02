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Колос подтвердил, что Селезнев не играл с белорусским Рухом и улетел из Турции

Премьер-лига
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Вернулся в Украину

Колос подтвердил, что Селезнев не играл с белорусским Рухом и улетел из Турции
Новина українською

Нападающий Евгений Селезнев действительно покинул расположение "Колоса", который сейчас находится в Турции на учебно-тренировочном сборе.

В контрольной игре с берестейским "Рухом", которая состоялась 31 января в городе Белек, Селезнев не участвовал.

В тот же день он вылетел в Киев.

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Ранее появлялась информация, что накануне игры Селезнев встречался с Андреем Ворониным, а отчислен из команды он был из-за нарушения спортивного режима. Сам футболист отрицает, что прибыл на игру в нетрезвом состоянии, однако настоящих причин конфликта с тренером Русланом Костышиным не называет.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Рух (Брест)
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Источник:
Колос

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