Костышин: Хлёбас - очень наглый на гол, на удар. Он в этом плане эгоист

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин в интервью ТК "Футбол" резюмировал сборы команды, а также дал характеристику новичку команды Дмитрию Хлёбасу.

"Я хочу сказать, что у парней есть характер. Их можно понять, когда после нагрузок у них что-то не получается. Они знают, что даже на сборах я сержусь, когда мы проигрываем. Поэтому они играют до конца. Хорошие эмоции на сборах очень нужны. Всего пару раз мне приходилось сердиться и серьезно разговаривать с командой. У нас были дни, когда команда была тяжелая и не бежала, когда уже накопилась усталость. Мы поговорили и на следующий день продолжился нормальный процесс. Когда сборы проходят 23 дня, нужно понимать, что будут дни, когда команда будет как неживая.

К нам пришел в команду Хлёбас. Мы провели хорошо прошлый сезон. И все знают, что после таких сезонов я футболистов не меняю. Жизнь покажет, как они будут дальше выдерживать. Также к нам пришел Николай Золотов. Нам нужен был после ухода Емеца левый защитник.

Сезон покажет, что команде даст Хлёбас. На сборах он может феерить, а в официальных матчах может ничего не показать. А может все быть и наоборот. То, что он мастеровитый футболист с хорошими качествами, никто не отрицает. Хлёбас - очень наглый на гол, на удар. Он в этом плане эгоист, что мне нравится. У него неплохой дриблинг, что я всегда хотел видеть в нападающих. Все покажет чемпионат", - заявил Костышин.