Кобин: Селезнев говорил, что хотел бы попробовать в Минае, но у нас уже есть четыре форварда

Главный тренер " Миная " Василий Кобин в эфире ТК "Футбол" рассказал о возможном переходе Евгения Селезнева в закарпатский клуб.

"Мы с Евгением коллеги, можно сказать, друзья, много общаемся. Я разговаривал с ним после инцидента, который у него случился. Мы говорили, как это случилось, что было на самом деле. Потом несколько дней говорили о футболе.

Действительно у нас была беседа. Не могу сказать, что мы его приглашали. Он говорил, что хотел бы попробовать. Но у нас четыре форварда, я это Жене объяснил. Если бы это раньше случилось, а мы не подписали футболистов, конечно, я бы ему дал шанс.

Я знаю Женю, его качества. Но у нас уже нет места в заявке, только 21 футболист может попасть. У нас полная заявка", – сказал Кобин.