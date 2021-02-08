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Кобин: Селезнев говорил, что хотел бы попробовать в Минае, но у нас уже есть четыре форварда
Селезнева в Минае не будет
Главный тренер "
"Мы с Евгением коллеги, можно сказать, друзья, много общаемся. Я разговаривал с ним после инцидента, который у него случился. Мы говорили, как это случилось, что было на самом деле. Потом несколько дней говорили о футболе.
Действительно у нас была беседа. Не могу сказать, что мы его приглашали. Он говорил, что хотел бы попробовать. Но у нас четыре форварда, я это Жене объяснил. Если бы это раньше случилось, а мы не подписали футболистов, конечно, я бы ему дал шанс.
Я знаю Женю, его качества. Но у нас уже нет места в заявке, только 21 футболист может попасть. У нас полная заявка", – сказал Кобин.
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