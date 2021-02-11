Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15

Украинский чемпионат возвращается уже на этих выходных. Самое время вернуться и нам - снова с вами "Халат Милевского".

Александр Рыженко и Георгий Грошев подводят итоги увиденного этой зимой. Авторы проекта хвалят Коноплянку, ругают форвардов "Шахтера" и "Динамо", не могут понять, зачем Цитаишвили нужен Максимову и сколько форвардов для счастье нужно "Днепру-1" вместе с Игорем Йовичевичем. Приятного просмотра!

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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