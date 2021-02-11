  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15

Премьер-лига
(1 голосов)

Скучали? Мы вернулись

Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпионат возвращается уже на этих выходных. Самое время вернуться и нам - снова с вами "Халат Милевского".

Читайте такжеБеседин вытеснит Супрягу, что делать Шахабу? Халат Милевского #14

Александр Рыженко и Георгий Грошев подводят итоги увиденного этой зимой. Авторы проекта хвалят Коноплянку, ругают форвардов "Шахтера" и "Динамо", не могут понять, зачем Цитаишвили нужен Максимову и сколько форвардов для счастье нужно "Днепру-1" вместе с Игорем Йовичевичем. Приятного просмотра!

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Читайте такжПодписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеВосторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...