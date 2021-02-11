Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форварды Динамо и Шахтера не забивают, Цитаишвили нет места в Ворскле. Халат Милевского #15
Скучали? Мы вернулись
Украинский чемпионат возвращается уже на этих выходных. Самое время вернуться и нам - снова с вами "Халат Милевского".
Александр Рыженко и Георгий Грошев подводят итоги увиденного этой зимой. Авторы проекта хвалят Коноплянку, ругают форвардов "Шахтера" и "Динамо", не могут понять, зачем Цитаишвили нужен Максимову и сколько форвардов для счастье нужно "Днепру-1" вместе с Игорем Йовичевичем. Приятного просмотра!
"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
Популярное сейчас
- Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
- Динамо может продать форварда в Польшу
- Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Новости по теме
- 08:55 Украинские Луческу экспериментирует, Соломон успешно заменяет Тайсона. Главные тенденции сборов Шахтера и Динамо
- 18:16 Украинские Магия Луческу, фиаско сборной, сага Месси и COVID. Футбольные итоги 2020 года. Аудиомнение #61
- 12:06 Украинские Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12