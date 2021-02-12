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L’Equipe включила игроков Динамо и Шахтера в рейтинг лучших молодых футболистов
Вратарь и защитник
shakhtar.com
Авторитетное французское издание L’Equipe составило свой рейтинг из 50 лучших футболистов мира до 20-ти лет.
Нашлось место в данном рейтинге и двум украинцам – защитнику "Динамо" Илье Забарному (23 место) и голкиперу "
Возглавил рейтинг форвард "Барселоны" Ансу Фати. Также в тройку лучших вошли Эдуарду Камавинга ("Ренн") и Райан Гравенберх ("Аякс").
Первая десятка выглядит следующим образом:
- Ансу Фати, Испания, "Барселона"
- Эдуарду Камавинга, Франция, "Ренн"
- Райан Гравенберх, Нидерланды, "Аякс"
- Педри, Испания, "Барселона"
- Джованни Рейна, США, "Боруссия" Дортмунд
- Джуд Беллингем, Англия, "Боруссия" Дортмунд
- Яри Версхарен, Бельгия, "Андерлехт"
- Мэйсон Гринвуд, Англия, "Манчестер Юнайтед"
- Букайо Сака, Англия, "Арсенал"
- Мирон Боадю, Нидерланды, АЗ.
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Источник:Lequipe
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