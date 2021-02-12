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L’Equipe включила игроков Динамо и Шахтера в рейтинг лучших молодых футболистов

Премьер-лига
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Вратарь и защитник

L’Equipe включила игроков Динамо и Шахтера в рейтинг лучших молодых футболистов

shakhtar.com

Новина українською

Авторитетное французское издание L’Equipe составило свой рейтинг из 50 лучших футболистов мира до 20-ти лет.

Нашлось место в данном рейтинге и двум украинцам – защитнику "Динамо" Илье Забарному (23 место) и голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину (30 место).

Возглавил рейтинг форвард "Барселоны" Ансу Фати. Также в тройку лучших вошли Эдуарду Камавинга ("Ренн") и Райан Гравенберх ("Аякс").

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. Ансу Фати, Испания, "Барселона"
  2. Эдуарду Камавинга, Франция, "Ренн"
  3. Райан Гравенберх, Нидерланды, "Аякс"
  4. Педри, Испания, "Барселона"
  5. Джованни Рейна, США, "Боруссия" Дортмунд
  6. Джуд Беллингем, Англия, "Боруссия" Дортмунд
  7. Яри Версхарен, Бельгия, "Андерлехт"
  8. Мэйсон Гринвуд, Англия, "Манчестер Юнайтед"
  9. Букайо Сака, Англия, "Арсенал"
  10. Мирон Боадю, Нидерланды, АЗ.
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный Анатолий Трубин
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Источник:
Lequipe

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