L’Equipe включила игроков Динамо и Шахтера в рейтинг лучших молодых футболистов

Авторитетное французское издание L’Equipe составило свой рейтинг из 50 лучших футболистов мира до 20-ти лет.

Нашлось место в данном рейтинге и двум украинцам – защитнику "Динамо" Илье Забарному (23 место) и голкиперу " Шахтера " Анатолию Трубину (30 место).

Возглавил рейтинг форвард "Барселоны" Ансу Фати. Также в тройку лучших вошли Эдуарду Камавинга ("Ренн") и Райан Гравенберх ("Аякс").

Первая десятка выглядит следующим образом: