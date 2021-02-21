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Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука

Премьер-лига
(5 голосов)

Ультрас столичной команды продолжают акции протеста

Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной" 1:1.

Матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского. Ультрас столичной команды снова вывесили баннер с критикой главного тренера "Lucescu, go away".

Также фанаты "бело-синих" упомянули экс-президента "Динамо" Григория Суркиса и политического деятеля Виктора Медведчука со словами: "Медведчук - на выход. Г. Суркису приготовиться".

Напомним, на матче 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге" ультрас "Динамо" вывесили баннеры "Lucescu - go away" и "Сцуркиси – позор Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Ультрас Динамо
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Комментарии (6)
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kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 21:54
Треба ще Оксану М. підключити, бо вона, курва, зібралася у політику.
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+3
0
Пришта Литин (Київ)
21.02.2021 в 21:53
Гришку суркиса и витьку Мертвеччука - на гилляку!!!! Миша Луческу остаться.
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+3
-3
diaigor (Львів)
21.02.2021 в 21:43
Думаю скоро в Динамо почнуться фінансові проблеми через санкції над активами Медведчука, оскільки через його офшорні оборудки динамо частково фінансувалося
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+7
-1
Oлeкcин (Н.)
21.02.2021 в 21:40
Стадо. Просто стадо полярных петухов. Даже в карантин не могут соблюдать дистанцию. Потому что ссутся. Ведь сильны они только стадом.
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+5
-6
Пришта Литин (Київ)
21.02.2021 в 21:55
В тебе оччень много го.вна и гноя.
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+2
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
21.02.2021 в 21:36
под этим банером не хватает надписи**vernite hachkevicha**
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+6
-5


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