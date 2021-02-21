Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука

В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с черниговской "Десной" 1:1.

Матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского. Ультрас столичной команды снова вывесили баннер с критикой главного тренера "Lucescu, go away".

Также фанаты "бело-синих" упомянули экс-президента "Динамо" Григория Суркиса и политического деятеля Виктора Медведчука со словами: "Медведчук - на выход. Г. Суркису приготовиться".