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Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука
Ультрас столичной команды продолжают акции протеста
Фото - Олександр Приходько
В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское
Матч проходил на стадионе имени Валерия Лобановского. Ультрас столичной команды снова вывесили баннер с критикой главного тренера "Lucescu, go away".
Также фанаты "бело-синих" упомянули экс-президента "Динамо" Григория Суркиса и политического деятеля Виктора Медведчука со словами: "Медведчук - на выход. Г. Суркису приготовиться".
Напомним, на матче 1/16 Лиги Европы с бельгийским "Брюгге"
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