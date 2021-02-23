Зима. Крестьяне торжествуют… Акценты зрителя на играх 15-го тура УПЛ

На мой взгляд, мы увидели тот футбол, который в прошлом называли весенним, а нынче впору именовать зимним. И по полной окунулись в царство борьбы за мяч, а местами – и с мячом. Собственно игры было не так уж много, превалировало состязание за результат, что, впрочем, для нас не новинка. Назвал бы такой футбол крестьянским: уж пахали, так пахали.

Десна – Динамо 1:1

Шахтер – Рух 2:0

Мариуполь – Заря 0:1

Ингулец – Ворскла 2:2

Александрия – Минай 3:0

Львов – Колос 0:2

Олимпик – Днепр-1 0:2

Зрелищность. В этом смысле, тур спас центральный матч. "Десна" и "Динамо" выдали достаточно смотрибельное действо, особенно во втором тайме. С некоторой натяжкой поставил бы зачет игре "Олимпика" с "Днепром", но тут уже скорее в сравнении с остальными.

Большинство поединков отнес бы к категории "ни рыба, ни мясо". Они могли быть более (как "Львов" - "Колос") или менее (как "Мариуполь" - "Заря") содержательными, но только не зрелищными.

Парадокс, но наименее богатым на события вышел матч в Александрии, завершившийся с крупным счетом. Кроме трех голов, команды сумели еще только по разу обменяться моментами при счете 0:0. А после 3:0, более трети игрового времени, зритель откровенно скучал.

Интрига. Здесь было любопытнее, и до перерыва условный занавес, как по мне, падал лишь дважды. Смею утверждать, что первый гол "Колоса", забитый Ориховским на 33-й минуте, фактически предопределил исход игры: "Львов", по-хорошему, активизировался лишь в концовке – после 0:2, и тот пенальти под занавесочку был уже как припарки для мертвого.

И, безусловно, для "Миная" в Александрии все закончилось с первым же пропущенным на 40-й минуте мячом Лучкевича. Потому что дальше были только еще два подряд гола хозяев поля в дебюте второго тайма.

"Шахтер" решил задачу по истечению часа поединка с "Рухом". Реализованный пенальти Майкона поставил точку и, в значительной степени, успокоил игру: моменты практически закончились.

11-метровый, забитый Кулачем, спас "Ворсклу" от поражения на 76-й минуте. Танковский мог сделать то же самое для "Мариуполя" на 83-й, да промахнулся. Пожалуй, лишь второй гол "Днепра" в исполнении Булецы на 88-й поставил крест на надеждах "Олимпика" отыграться.

А вишенкой на торте – вновь центральный матч. Пенальти Цыганкова избавил "Динамо" от поражения уже в компенсированное время. Что называется, отскочили.

Логика. Наиболее закономерный счет я увидел в игре "Олимпика" с "Днепром": реальные 0:2. Настолько же логична и минимальная победа "Зари" над "Мариуполем".

"Шахтер" и особенно "Колос", по моему мнению, основанному на подсчетах моментов, также "наиграли" на более скромный победный счет. Да и "Александрия" вполне могла бы им довольствоваться.

А вот "Ворскла" и "Динамо", исходя из этой логики, были достойны лучшей участи, нежели ничья. Киевляне и вовсе могли рассчитывать на уверенные 2:0.

Судейство. Тур дал обильную пищу для обсуждения. Наверное, только в последнем матче обошлось без спорных судейских решений. Поэтому пройдемся по остальным в ритме марша. Коллега Юстас, как всегда, комментирует лаконично, и его речь выделена курсивом.

Оба пенальти в ворота соперников фаворитов он считает правомерными. В случае с фолом на Витао: Не бетон, но основания были. И с рукой у Гитченко: Тут неестественное положение, плюс движение в сторону мяча.

Затем идут две возможные ошибки, не повлиявшие на результат игры. Пенальти в ворота "Колоса" перед финальным свистком: Согласен с экспертами сайта, за рикошет от собственной ноги в руку "точку" ставить не нужно. Позволю себе вмешаться: но мы не раз видели такое в прошлогодней Лиге чемпионов, чему совместно с ним и удивлялись.

И 55-я минута в Александрии, когда не был назначен пенальти в ворота гостей, при 2:0 (Шина против Банады): Я бы поставил, пожалуй. Но свисток в другую сторону – это нечто!

Наконец, два явных ляпсуса, сказавшихся на ходе (исходе) поединка. Не назначенный пенальти в ворота "Зари" за фол Рейса на Очеретько на 11-й минуте, при 0:0. Согласитесь, здесь все могло пойти совершенно по иному сценарию. Эпизод был подробно описан экспертом – скажу лишь, что Юстас полностью разделяет это мнение.

И не выдерживающий критики, очевидный для всех, "фол" против Степанюка, благодаря которому удалось отскочить "Ворскле". Дословно: Какая-то шняга. Шо он там нашел?

Таким образом, констатируем, что во втором круге первыми пострадали от каверз Фемиды "Мариуполь" и "Ингулец". Последнему это стоило двух очков. Как знать, а может быть, первому и всех трех…

Везение. Фортуна не рулила и не разруливала. Больше всего она наследила напоследок, в завершающем матче тура. Но если в начале встречи "Олимпик" от гола, в течение каких-то двух минут, спасали стойка с перекладиной ворот, то вскоре после перерыва эти ворота поразил свой же игрок – Драме. То есть, квиты они с "Днепром", по сути.

"Десна" могла повести в счете против "Динамо" почти на тайм раньше, если бы не штанга ворот Бущана после удара Гуцуляка. Даже не столько стойка, сколько не доставший перед этим мяч головой в убойной позиции Тотовицкий.

На этом фоне удар в штангу ворот "Мариуполя" Юрченко в дебюте и фактический пас кипера "Миная" Каниболоцкого Вантуху, который довел счет до крупного, выглядят и вовсе безобидно.

Личности. Отголосками "крестьянского" тура стало то, что в большинстве его поединков мне было затруднительно выделить хоть кого-нибудь. А из оставшихся ярче всех запомнился, не поверите, опять Цыганков! Но и тот, в первую очередь, благодаря стандартам.

Чтобы наскрести тройку личностей тура, пришлось включать второй, вспомогательный критерий: эффективность. А по нему сюда отобрались Ориховский из "Колоса" с его дублем и Ситчинава, имеющий отношение к обоим голам "Ингульца". Воистину, крестьяне торжествуют. Полтавчанин Степанюк пусть меня извинит, но для него самого этот пенальти, наверное, стал сюрпризом.

Среди вратарей для меня нет конкурентов у черниговца Паста – пять сэйвов, из них три "взрослых", и гол, пропущенный лишь с пенальти. Волынца не предлагать: оба сравнимых эпизода с его участием были уже в концовке, при 2:0, да и взятый пеналь ничего не решал.

Симпатии. Как говорится, все те же на манеже. Больше всех играли в футбол для зрителя "Динамо" и "Днепр". Ну, команду Луческу положение обязывает, а если подопечные Йовичевича и в третий раз подряд порадуют, то как бы не пришлось мне за них поболеть.

Откровенно разочаровал "Минай", особенно на фоне вполне веселой игры в прошлом туре. Единственный голевой момент на 13-й минуте: промах после розыгрыша штрафного удара – это почти ничего. Скажу так, игра команды Кобина соответствовала ее нынешнему месту в турнирной таблице.

Таблица. "Шахтер" вновь дышит "Динамо" в самый затылок, интимно нашептывая на ушко.

"Десна" не позволила "Заре" оторваться на расстояние в одну победу. "Александрия" и "Колос" догнали "Ворсклу", и теперь вся эта теплая компашка впятером представляет собой конкурентов в борьбе за медали и Европу.

Поотстал "Мариуполь", да и вряд ли ему имело смысл надеяться на что-то большее в этом многострадальном сезоне. Как может вообще ставить перед собой турнирные задачи команда, постоянно играющая на выезде? "Днепр" все смелее смотрит вверх, и, скорее всего, рано или поздно "уступить лыжню" придется и ему.

"Ингулец" клюнул очередное зернышко, но ведь мог-таки рассчитывать на большее! Впрочем, не стал бы выделять кого-то из квартета аутсайдеров. Разве что, по первым зимним впечатлениям, более уязвимо выглядит "Минай".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 15 10 4 1 29-12 +17 34 0 2 Шахтер 15 9 6 0 35-11 +24 33 0 3 Заря 14 7 5 2 26-11 +15 26 0 4 Десна 15 6 6 3 20-14 +6 24 0 5 Ворскла 15 5 7 3 20-13 +7 22 0 6 ФК Александрия 15 6 4 5 23-18 +5 22 0 7 Колос 15 5 7 3 20-16 +4 22 0 8 Олимпик 14 5 2 7 21-25 -4 17 0 9 ФК Мариуполь 15 4 4 7 14-21 -7 16 0 10 СК Днепр-1 15 4 2 9 20-28 -8 14 0 11 Ингулец 15 1 9 5 15-24 -9 12 0 12 ФК Львов 14 3 3 8 10-29 -19 12 0 13 Рух 15 1 7 7 13-26 -13 10 0 14 ФК Минай 14 2 4 8 10-28 -18 10 0

Анонсы. Гвоздь программы 16-го тура: "Шахтер" - "Заря". Уже по определению, а если еще и вспомнить про то, как поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифорычем…

"Ворскла" - "Александрия". Лобовая игра за текущее 5-е место. Тобто, за Европу. На фоне победного шествия гостей и неуверенного топтания на месте хозяев поля.

Третьим, пожалуй, выделю матч "Мариуполь" - "Днепр". Своего рода микромомент истины для "Днепра". Если ему удастся выиграть в третий раз кряду, да при этом обойти своего визави в очном поединке, тогда нам можно будет таки-вспомнить о клубных амбициях.

Но главное, чего хотелось бы в следующем туре – побольше игры на поле. И поменьше пахоты. А это будет зависеть не только от погодных условий…

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