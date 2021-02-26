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Франков: Не смейте говорить, что голевой момент Динамо оказался случайностью
По его мнению в этом заслуга лишь главного тренера
Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков прокомментировал победу киевского "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Брюгге" (1:0).
"Не смейте говорить, что голевой момент "Динамо" оказался случайностью. Нет! Это тот самый случай, когда мы играем в какую-то лотерею, но в эту лотерею можно выиграть, когда ты купил очень много лотерейных билетов. А, если ты не купил ни одного, извини, у тебя нет ни одного шанса.
Так вот, Луческу этими своими движениями, этой подготовкой команды "купил" много лотерейных билетов, и у него резко выросла вероятность того, что команда сыграет успешно", — отметил Франков в эфире авторского YouTube-канала.
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