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Франков: Не смейте говорить, что голевой момент Динамо оказался случайностью

Премьер-лига
(4 голосов)

По его мнению в этом заслуга лишь главного тренера

Франков: Не смейте говорить, что голевой момент Динамо оказался случайностью

Новина українською

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков прокомментировал победу киевского "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Брюгге" (1:0).

"Не смейте говорить, что голевой момент "Динамо" оказался случайностью. Нет! Это тот самый случай, когда мы играем в какую-то лотерею, но в эту лотерею можно выиграть, когда ты купил очень много лотерейных билетов. А, если ты не купил ни одного, извини, у тебя нет ни одного шанса.

Так вот, Луческу этими своими движениями, этой подготовкой команды "купил" много лотерейных билетов, и у него резко выросла вероятность того, что команда сыграет успешно", — отметил Франков в эфире авторского YouTube-канала.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Артем Франков
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
26.02.2021 в 16:15
Какой тонкий троллинг... он сам хоть понял, что написал ))??
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ДВ (Одесса)
26.02.2021 в 16:03
Спился совсем ...
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ukatan (Харьковская обл.)
26.02.2021 в 16:24
Бухал с Франковым!?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2021 в 15:51
Повністю згоден, Луческу все вірно зробив - не пропустили в першому таймі, а потім після вдалих замін почали створювати моменти та один реалізували і після того не пропустили теж, хоча нових загроз майже не було.
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download1 (huyersk)
26.02.2021 в 15:49
Слушно! Я також так вважаю !
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