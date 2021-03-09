Не пора ли Артёму Владимировичу задуматься о завершении карьеры? О чём говорить после 17 тура УПЛ

Куда пропал Валерий Бондарь?

Донецкий "Шахтер" прервал серию из двух подряд поражений, минимально одолев "Олимпик" в дерби. О самом матче уже сказано-пересказано. Все кому не лень перемыли косточки Луишу Каштру, разобрали игровые проблемы "горняков" и дали свой вердикт отмененному голу Нкенга. Повторять за кем-то мы не будем, ибо сейчас нас тревожит совсем другой вопрос - почему перестал играть Валерий Бондарь?

Причин для беспокойства хватает. В первой половине сезона центрбек отыграл несколько неплохих игр, в том числе против "Реала" и "Интера". В каждом из шести матчей ЛЧ он провел 90 минут на поле, параллельно часто получая практику в матчах чемпионата. Казалось, что у Валерия есть все шансы стать твердым футболистом основы, но после сборов он ни разу не вышел на поле. В семи матчах второй части сезона украинец трижды попадал в запас и четырежды не получал места в заявке. Можно было подумать, что у него травма, но на фотографиях тренировок "Шахтера" Бондарь попадает в кадр. Так в чем причина пропажи? Плохая форма? Вряд ли он хуже, чем был Хочолава в кубковом матче. А может у него конфликт с тренером? Не знаем ситуацию изнутри, потому не будем утверждать.

Почему мы подняли данный вопрос? Валерий Бондарь - капитан молодежной сборной Украины, которая в 2019-м году завоевала золото на Чемпионате мира. К таким футболистам априори повышенное внимание и такой вот игнор со стороны главного тренера не должен оставаться незамеченным. Мы не защищаем Бондаря, не требуем, чтобы он играл в старте всегда и не хотим получить приглашение на его будущую свадьбу. Но узнать, почему он не играет очень хотелось бы. Как никак, Валерий - это будущее нашей сборной. По крайней мере, так казалось осенью. Георгий Грошев

Лучший гол, который так и не был забит

Семнадцатый тур Favbet-лиги оказался малорезультативным. В двух играх из семи мячей не было вовсе, в пяти оставшихся забивал только один из соперников. Красивых же мячей из четырнадцати, которые все же были оформлены, было несколько, да и то с натяжкой.

Но настоящим шедевром в теории мог стать второй мяч "Десны" во Львове. Уже при счете 1:0, после грубой ошибки Сигурдссона, гости раскатали защиту "Руха", словно там играли дети, а не опытные футболисты. Говорят, что стиль игры через короткий пас - это не о команде Рябоконя. Но насколько же все было выверено, в такт и ритм в этой атаке, которую оставалось просто замкнуть точным ударом Филиппу Будковскому после прострела Ефима Конопли. Увы, мяч ударился о штангу и улетел за лицевую, иначе вопросов с лауреатом на премию "гол тура" не возникало бы априори.

Что ж, погода снова испортилась, а значит есть вероятность, что еще долго украинский футбол не вернется к способствующим эффектной игре условиям. Тем не менее, иногда игроки заставляют нас позабыть о том, что наблюдаем мы всего лишь за УПЛ, а не за каким-то из топовых европейских чемпионатов. За это им честь и хвала. Артур Кисляченко

(на видео момент с 01:42)

Остап Маркевич рискует, следуя своему идеалу

"Мариуполь" в матче против "Ворсклы" уже традиционно пытался высоко прессинговать. Очень высоко. С начала игры чуть ли не в штрафной полтавчан находились 5-6 игроков азовской команды. Часто, стремясь отобрать мяч, "Мариуполь" всем составом оказывался на половине поля "Ворсклы". Собственно, поэтому и был пропущен единственный в игре гол - Кулач выбегал в контратаку еще со своей половины поля, перед ним было свободное пространство. Быков догнал Владислава только потому, что главная добродетель форварда полтавчан не скорость, а работоспособность и настойчивость. И бежать с мячом, повторюсь, пришлось половину поля.

С одной стороны, такая преданность Остапа Маркевича своей идее вызывает уважение. С другой наталкивает на мысль о бесперспективности союза тренера с его нынешней командой. Чтобы отшлифовать такой стиль игры, Маркевичу нужно время и стабильность вместе с более высоким уровнем исполнителей. Получить это в Мариуполе тренеру будет очень трудно, ведь уже летом ему в распоряжение, наверное, поступит новая партия выпускников академии "Шахтера". И будут терпеть его идеализм в клубе, если "Мариуполь" продолжит скатываться вниз в турнирной таблице. Соперники по УПЛ давно поняли, за счет чего можно добывать очки в противостоянии с азовцами. Как следствие, те потерпели пять поражений при одной ничьей в последних шести матчах.

Очевидно, что Маркевичу нужно как можно быстрее подкреплять свою стратегию результатами или адаптироваться под соперников, чтобы не быть заблаговременно в проигрышном положении. Сергей Швец

Шахабу тяжело дается адаптация в "Заре"

В матче 17-го тура УПЛ луганская "Заря" легко расправилась со "Львовом", забив четыре гола еще в первом тайме. В старте Виктор Скрипник сделал ставку на проверенных форвардов - Гладкого и Аллахяра, оставив Шахаба Захеди отдыхать на скамейке запасных. Иранец появился после перерыва, но говоря откровенно, в игру он не вошел. Мы понимаем, что непросто показать себя, когда все задачи выполнены и команда ждет финального свистка, но даже за отведенное Захеди время, было заметно, что пока в новую команду влиться ему непросто.

Захеди привык быть первой скрипкой в "Олимпике". Ему было позволительно жадничать и передерживать, не отдавать на партнеров в выгодных ситуациях. Делай что угодно, Шахаб, только продолжай забивать. При Климовском это работало, но в "Заре" ситуация иная. Авторитета у иранца нет, потому пока стоит играть на команду, а не стараться устроить собственное шоу с Шахабом Захеди в главной роли.

Ругать нападающих за эгоизм нет смысла, все они одинаковые. Но параллельно и форварды, беря игру на себя, должны отдавать отчет - если момент будет испорчен, то винить начнут тебя. Пока Шахаб не станет командным игроком, в "Заре" продолжат делать ставку на Аллахяра и Гладкого. У Захеди же еще есть время на то, чтобы понять всю суть новой команды и постараться пробиться в основу. Но лучше не затягивать. Георгий Грошев



Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Перестройка в "Ингульце" - дело времени

Петровский коллектив не первый, кто после повышения в классе даёт шанс игрокам, добывавшим путёвку в элитный дивизион, попробовать свои силы. Но практика показывает, что тот же состав редко когда выстреливает. Увы, нынешний подбор исполнителей не способен принести "Ингульцу" ничего более кроме сохранения места в Премьер-лиге (да и то, если "Львов" и "Минай" не выдадут какой-то феерический спурт за девять туров, которые остались до финиша).

Петровчане неплохо усилились по ходу и под занавес трансферного окна: бен Салем сходу показал, что он будет играть в основе в центре обороны. Форвард Илья Шевцов один из главных талантов нынешней УПЛ, и если не вытеснить Сичинаву, то хотя бы играть с ним в паре он способен; да, парню всего двадцать, однако уже есть даже опыт забивать на этом уровне; Чайковскому опыта не занимать, правда, в последнее время он его тратил на игры дублирующего состава "Зари"; Васин - это однозначно усиление под основу, хоть пока не провёл за "Ингулец" ни одной игры.

Большинство из этих игроков в скором времени должны стать системообразующими в Петрово. Другой вопрос, что кадровая политика - "берём тех, кто не нужен другим, или находим абсолютных ноунеймов" - больше говорит о возможностях клуба, которые пока довольно скромные. Мечта о Лиги Европы? Точно не в ближайшей перспективе, если клуб не изменит подход к комплектации. На одних тактических идеях Сергея Лавриненко долго выезжать не получится.

В "Рухе" кадровым вопросом уже занимаются. В "Минае" другая история... Александр Рыженко

Не пора ли Артёму Владимировичу и компании задуматься о завершении карьеры?

Одним из главных событий тура стало возвращение Милевского на НСК "Олимпийский". Но каким-то эмоциональным оно, к сожалению, не вышло. Форвард "Миная" единственный, кто играл на чужой половине или в районе центрального круга, в то время как вся команда находилась в обороне вокруг своей штрафной.

Но даже когда мяч до нападающего доходил, было видно, насколько ему тяжело двигаться. С принятием решений вообще нет никаких проблем, как и не было никогда. Опыт и талант Артёма позволяет читать игру, в том числе действуя в касание. Но вот борьба, ускорения, игра без мяча - с этим сложнее.

Возможно, в играх против соперников калибра "Ингульца" или "Львова", когда есть возможность больше времени проводить в атаке, а соперники классом пониже, у Мили, Кожанова, Шиндера, Кополовца больше шансов на конструктив и пользу для своей команды. Но всё это - аутсайдеры УПЛ. Стоит ли сейчас продлевать свою карьеру ради игр за худших?

На этот вопрос каждый из игроков должен ответить сам. Но ясно, что вторая или третья молодость у них уже вряд ли будет. Понятно, что такое решение принять очень тяжело, ведь полтора десятка лет как минимум каждый из них занимался только одним, а сейчас нужно найти себя вне футбольного поля. Однако до завершения сезона этого либо следующего есть время подумать, где себя ещё можно реализовать. Смежных с футболом профессий в достатке. Александр Рыженко



Фото: UA-Футбол/Автор - Александр Приходько

"Днепру-1" пора учиться дожимать соперников

Давайте пока просто похвалим Игоря Йовичевича. Да, его команда трижды за последние девять дней сыграла вничью, параллельно попрощавшись с кубком Украины, но только далекий от футбола человек будет отрицать зимний скачок "Днепра-1". Сейчас днепряне смотрятся крепким коллективом, а не борцом за выживание, коими они были в декабря 2020-го. Просто сравните "Днепр-1" и "Ингулец" с "Минаем". Есть ведь разница.

В последней игре с "Александрией" команда Йовичевича дорбротно смотрелась во втором тайме, но Дуглас и Когут свои моменты не реализовали, лишив команду двух очков. В этом и есть основная проблема днепрян - они пока не научились забирать выигранные матчи. Это придет только с опытом, но команда, которая хочет бороться за зону еврокубков, или не приведи Бог за бронзу, такую "Александрию" дожимать должна. Даже не так, обязана. Йовичевич - футбольный романтик, который учит свою команду играть с позиции силы. Это похвально, но параллельно с этим нужно иметь менталитет победителя. Иначе бороться за Лигу Европы будет сложно.

Нельзя не сказать об одном минусе текущего "Днепра-1" - очень сильно сдал Александр Назаренко. Молодой вингер тащил на себе команду осенью, забивая и ассистируя, получал вызов в сборную страны, но сейчас он далек от идеальной формы. Пока что Назаренко никак не удается заиграть ни на одном из флангов, а после его замен команда начинает играть только лучше. Остается надеяться, что хорватский тренер вместе с Александром исправит все недочеты. Георгий Грошев