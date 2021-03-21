Колос - Заря 1:0. Обзор матча и видео гола

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально на своем поле обыграл "Зарю". Единственный гол в поединке забил форвард ковалевцев Владимир Лысенко. Подопечные Виктора Скрипника могли воспользоваться осечкой донецкого "Шахтера" и сократить отрыв от "горняков", но не смогли... После этого тура "Заря" имеет в своем активе 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Руслана Костышина 29 баллов и "Колос" занимает 6-ю строчку.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Денис Романов (Днепр)

Колос - Заря 1:0

Гол: Владимир Лысенко 42