Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Заря 1:0. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа подопечных Костышина
ФК "Колос" / Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Украины "Колос" минимально на своем поле обыграл "Зарю". Единственный гол в поединке забил форвард ковалевцев Владимир Лысенко. Подопечные Виктора Скрипника могли воспользоваться осечкой донецкого "Шахтера" и сократить отрыв от "горняков", но не смогли... После этого тура "Заря" имеет в своем активе 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Руслана Костышина 29 баллов и "Колос" занимает 6-ю строчку.
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Денис Романов (Днепр)
Гол: Владимир Лысенко 42
Популярное сейчас
- Колос - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
- Львов - Шахтер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Львов - Шахтер 3:2. Это провал
- Динамо отрывается, Заря теряет возможность догнать Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом