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Шахтер отказался от стимулирования соперников Динамо в текущем сезоне - источник
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фото - ФК Шахтар
Известный журналист и ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что в донецком "Шахтере" решили отказаться от стимулирования третьих сторон в поединках с киевским "Динамо" в текущем чемпионате.
"По нашей информации, "Шахтер" в весенней части сезона "соскочил" с темы стимулирования команд, поскольку, видимо, не видит в этом глобального смысла", - заявил Спиваковский.
Добавим, что после поражения от "Львова" в 19-м туре отрыв "Динамо" от "Шахтера" увеличился до семи очков, хотя впереди еще будет очная встреча между командами.
Также Спиваковский отметил, что "Львов" получил "бонус" от "третьей стороны" за победу над горняками. Журналист не имеет информации, какую именно сумму получил "Львов", но отмечает, что обычно вознаграждение в чемпионате Украины колеблется в районе 200 000 у.е.
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