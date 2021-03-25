  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер отказался от стимулирования соперников Динамо в текущем сезоне - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер отказался от стимулирования соперников Динамо в текущем сезоне - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Похоже, дончане признают, что борьба за чемпионство проиграна

Шахтер отказался от стимулирования соперников Динамо в текущем сезоне - источник

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Известный журналист и ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что в донецком "Шахтере" решили отказаться от стимулирования третьих сторон в поединках с киевским "Динамо" в текущем чемпионате.

"По нашей информации, "Шахтер" в весенней части сезона "соскочил" с темы стимулирования команд, поскольку, видимо, не видит в этом глобального смысла", - заявил Спиваковский.

Добавим, что после поражения от "Львова" в 19-м туре отрыв "Динамо" от "Шахтера" увеличился до семи очков, хотя впереди еще будет очная встреча между командами.

Также Спиваковский отметил, что "Львов" получил "бонус" от "третьей стороны" за победу над горняками. Журналист не имеет информации, какую именно сумму получил "Львов", но отмечает, что обычно вознаграждение в чемпионате Украины колеблется в районе 200 000 у.е.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
25.03.2021 в 12:36
Белый флаг – кровь ушла из вен,Липкий страх холоднее льда.Сделай шаг – города сдаются в пленБез борьбы, без огня, навсегда.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...