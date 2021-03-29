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Футболист Динамо сможет готовиться к матчу против Александрии

Премьер-лига
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Попов не сыграл против бухарестского "Динамо" из-за простуды

Футболист Динамо сможет готовиться к матчу против Александрии

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу 20 тура УПЛ против "Александрии".

27 марта подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против одноклубников из Бухареста (3:0). Кроме травмированных ранее игроков, встречу с румынами пропустил игравший последний матч киевлян в УПЛ против "Руха" защитник Денис Попов.

Защитник киевлян не смог выйти на поле из-за простуды. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время футболист вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу чемпионата против "Александрии", который динамовцы проведут на выезде 4 апреля.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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