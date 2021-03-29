Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболист Динамо сможет готовиться к матчу против Александрии
Попов не сыграл против бухарестского "Динамо" из-за простуды
Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу 20 тура УПЛ против "Александрии".
27 марта подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против одноклубников из Бухареста (3:0). Кроме травмированных ранее игроков, встречу с румынами пропустил игравший последний матч киевлян в УПЛ против "Руха" защитник Денис Попов.
Защитник киевлян не смог выйти на поле из-за простуды. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время футболист вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу чемпионата против "Александрии", который динамовцы проведут на выезде 4 апреля.
Популярное сейчас
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения
- "Потеряли очки с командой, которая ничего не создала". Малиновский - об 1:1 с Финляндией
- Журналист назвал причину, почему Пятов потерял место в клубе - все дело в вопросе Каштру
- Милевский снимется в кино. Документальном кино
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья