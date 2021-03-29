Футболист Динамо сможет готовиться к матчу против Александрии

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу 20 тура УПЛ против "Александрии".

27 марта подопечные Мирчи Луческу провели контрольный матч против одноклубников из Бухареста (3:0). Кроме травмированных ранее игроков, встречу с румынами пропустил игравший последний матч киевлян в УПЛ против "Руха" защитник Денис Попов.

Защитник киевлян не смог выйти на поле из-за простуды. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время футболист вернется к тренировкам и сможет готовиться к матчу чемпионата против "Александрии", который динамовцы проведут на выезде 4 апреля.