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Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально
Нападающий донецкого клуба - о борьбе за чемпионство
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0), в которой он отметился дублем.
"Спасибо всем моим партнерам, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет: с самого первого гола за "Металлург" и до сегодняшнего дня. Очень рад, что именно в этой стране, Украине, показываю такую хорошую историю.
Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Но вне всяких сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня это хорошая марка в карьере.
Без сомнений, "Шахтер" продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать "Динамо" реально", - сказал Мораес.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Мораес сыграл в 23 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
После 20-ти туров УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, набрав 42 очка. Следующий матч,10 апреля "горняки" сыграют с "Мариуполем".
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