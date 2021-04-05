  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий донецкого клуба - о борьбе за чемпионство

Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0), в которой он отметился дублем.

"Спасибо всем моим партнерам, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет: с самого первого гола за "Металлург" и до сегодняшнего дня. Очень рад, что именно в этой стране, Украине, показываю такую хорошую историю.

Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Но вне всяких сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня это хорошая марка в карьере.

Без сомнений, "Шахтер" продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать "Динамо" реально", - сказал Мораес.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Мораес сыграл в 23 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

После 20-ти туров УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, набрав 42 очка. Следующий матч,10 апреля "горняки" сыграют с "Мариуполем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...