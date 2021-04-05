Мораес: Шахтер продолжает борьбу в УПЛ - догнать Динамо реально

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал победу над полтавской "Ворсклой" (2:0), в которой он отметился дублем.

"Спасибо всем моим партнерам, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет: с самого первого гола за "Металлург" и до сегодняшнего дня. Очень рад, что именно в этой стране, Украине, показываю такую хорошую историю.

Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Но вне всяких сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня это хорошая марка в карьере.

Без сомнений, "Шахтер" продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать "Динамо" реально", - сказал Мораес.