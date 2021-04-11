Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Вчера конкурент обошел "Зарю" в турнирной таблице чемпионата Украины. "Десна" победила "Александрию" и поднялась на третью строчку графика. Однако луганчане еще не сказали своего слова в туре. В формально домашнем, а фактически выездном матче они будут играть против одного из аутсайдеров турнира "Ингульца".
Матч состоится 11.04.2021 в Кропивницком на стадионе "Зирка". Стартовый свисток арбитра Дмитрия Кривушкина прозвучит в 14:00. Текстовую онлайн прямую трансляцию матча читайте в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.
Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка, предоставленную YouTube-каналом FootballHab. На ТВ поединок можно посмотреть на телеканале УНИАН.
УПЛ. 21-й тур. 11.04.2021
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR - Виталий Романов
"Заря" 14:00 "Ингулец"
Трансляция в Украине – УНИАН, FootbalHab; Текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Динамо не подпускает Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Куман: Пенальти был явный. Я не понимаю, зачем в Испании нужен VAR
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция Эль-Класико
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной