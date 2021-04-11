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Заря - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вчера конкурент обошел "Зарю" в турнирной таблице чемпионата Украины. "Десна" победила "Александрию" и поднялась на третью строчку графика. Однако луганчане еще не сказали своего слова в туре. В формально домашнем, а фактически выездном матче они будут играть против одного из аутсайдеров турнира "Ингульца".

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Матч состоится 11.04.2021 в Кропивницком на стадионе "Зирка". Стартовый свисток арбитра Дмитрия Кривушкина прозвучит в 14:00. Текстовую онлайн прямую трансляцию матча читайте в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка, предоставленную YouTube-каналом FootballHab. На ТВ поединок можно посмотреть на телеканале УНИАН.

УПЛ. 21-й тур. 11.04.2021
Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR - Виталий Романов

"Заря" 14:00 "Ингулец"

Трансляция в Украине – УНИАН, FootbalHab; Текстовый ОНЛАЙН - UA-Футбол >>>

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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