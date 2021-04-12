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Шахтер начал подготовку к Динамо. Исмаили близок к возвращению

Премьер-лига
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А вот Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы

Шахтер начал подготовку к Динамо. Исмаили близок к возвращению

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал цикл подготовки к матчу 21-го тура УПЛ с "Динамо".

12 апреля в первой половине дня подопечные Луиша Каштру провели тренировку в Святошино.

После выходного дня команде предложена привычная восстановительная программа.

В распоряжении Луиша Каштру сейчас все игроки, кроме Евгения Коноплянки, который продолжает восстанавливаться после травмы. Индивидуальная программа у Исмаили, но в скором времени его ожидают в общей группе.

В течение недели команда будет работать в стандартном режиме, а за два-три дня до матча сконцентрируется на предстоящем противостоянии с "Динамо".

Напомним, что встреча состоится в субботу 17 апреля в 19:30 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Евгений Коноплянка Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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