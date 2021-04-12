Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер начал подготовку к Динамо. Исмаили близок к возвращению
А вот Коноплянка продолжает восстанавливаться после травмы
shakhtar.com
"
12 апреля в первой половине дня подопечные Луиша Каштру провели тренировку в Святошино.
После выходного дня команде предложена привычная восстановительная программа.
В распоряжении Луиша Каштру сейчас все игроки, кроме Евгения Коноплянки, который продолжает восстанавливаться после травмы. Индивидуальная программа у Исмаили, но в скором времени его ожидают в общей группе.
В течение недели команда будет работать в стандартном режиме, а за два-три дня до матча сконцентрируется на предстоящем противостоянии с "Динамо".
Напомним, что встреча состоится в субботу 17 апреля в 19:30 на НСК "Олимпийский".
Популярное сейчас
- СМИ: В сферу интересов Динамо попали два представителя СК Днепр-1
- Когда Малиновский решает. Фиорентина - Аталанта 2:3. Видео голов и обзор матча
- Рух уже не последний, Заря снова третья, Малиновский в ударе. Главные новости за 11 апреля
- (Анти) Герой футбольного дня. Владислав Супряга
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО