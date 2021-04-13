Родригес: Если бы Луческу не был уверен во мне, я бы никогда не забил

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился впечатлениями от поединков за сборную своей страны, а также от матчей "Динамо" в Александрии и Днепре.

- Действительно, мы провели хорошие матчи, особенно первый матч квалификации против Ирландии, одной из сборных, которая, как и мы, нацелена побороться за первые два места. Это были важные три очка. У нас есть хорошая возможность квалифицироваться на Чемпионат мира, мы этого хотим. Мы должны за это бороться. Одну игру мы выиграли, одну проиграли, но дальше мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы пройти этот отбор.

- Не стала ли игра сборной приятным сюрпризом, неожиданностью в Люксембурге?

- Конечно, победа в Ирландии была в некоторой мере неожиданностью, ведь ирландцы много раз выходили в финальные части чемпионатов мира и Европы, а Люксмебург – небольшая страна. Но мы стали сильнее, много футболистов сборной играют за сильные клубы по всей Европе. Думаю, наши шансы на успех вполне реальны. Нужно просто продолжать в том же духе.

- После возвращения игроков из сборных "Динамо" провело два непростых выездных поединка, в которых ты стал настоящим джокером, выходя на замену – в Александрии забил победный гол, а в Днепре помог закрепить преимущество, при этом замена также планировалась при ничейном счете…

- В таких случаях говорят, что тренер угадал с заменами. Мистер всегда знает, как изменить игру, повернуть ход встречи в нашу пользу. Он – настоящий гений. Если бы тренер не был уверен во мне, я бы никогда не забил. Он верил в меня, верил, что я помогу команде выиграть, выходя на замену. Я просто сделал свою работу, и я счастлив, что мой гол в Александрии принес команде победу, принес важных три очка. И в Днепре мы выиграли, набрали важнейшие три очка – это самое главное для всех нас, для "Динамо", ведь наша главная цель – стать чемпионами.

- Что помогло тебе забивать столь важные голы за последний период?

- Решительность на поле при принятии решений и нацеленность на ворота. Я нацелен забивать еще и не остановлюсь в этом сезоне пока мы не завоюем чемпионский титул.

Напомним, что Жерсон забил победный мяч в конце матча Люксембурга с Ирландией и принес победу своей сборной (1:0). Затем он открыл счет в матче с Португалией. Вернувшись в "Динамо", Родригес забил победный мяч в Александрии, выйдя на замену в конце встречи. В игре с "Днепром-1" он также вышел на замену и поучаствовал во второй голевой атаке.