Валяев: Матч Шахтер - Динамо будет очень важным в плане перспективы работы Каштру

Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Сергей Валяев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу " Шахтер " сыграет с "Динамо".

"Шахтер" сейчас играет нестабильно. "Динамо" показывает более ровную игру. В этом поединке много решается: и для Каштру это будет очень важный матч в плане перспективы его работы. Думаю "Шахтер" сделает всё для сохранения интриги", - сказал Валяев.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.