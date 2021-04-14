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Валяев: Матч Шахтер - Динамо будет очень важным в плане перспективы работы Каштру
Поединок может стать решающим по разным показателям
Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Сергей Валяев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "
"Шахтер" сейчас играет нестабильно. "Динамо" показывает более ровную игру. В этом поединке много решается: и для Каштру это будет очень важный матч в плане перспективы его работы.
Думаю "Шахтер" сделает всё для сохранения интриги", - сказал Валяев.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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