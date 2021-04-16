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Рябоконь: Говорили, что Тотовицкий должен быть лидером Десны - он им стал

Премьер-лига
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Наставник черниговского клуба оценил прогресс хавбека

Рябоконь: Говорили, что Тотовицкий должен быть лидером Десны - он им стал

фото - ФК Десна Чернігів

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился мнением о выступлениях полузащитника Андрея Тотовицкого.

"Глобально ничего в общении не изменилось. Наш с игроком процесс общения не прерывался. Да, у Тотовицкого были и другие варианты продолжения карьеры, но его контракт с "Десной" был подписан на два года, и он сосредоточился на этом.

Андрей – одаренный, талантливый игрок. Возможно, вначале у него чего-то не хватало, но мы постоянно говорили о том, что он должен быть, стать лидером клуба после ухода Филиппова и Фаворова. Прошло какое-то время: и вот, собственно, он им стал", – сказал Рябоконь.

Напомним, что Тотовицкий не сыграет в ближайшем матче против "Миная".

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Добавим, что 28-летний футболист - лучший игрок 21-го тура.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ТаТоТаке

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