  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ назвала лучшего тренера 22-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ назвала лучшего тренера 22-го тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Им стал наставник "Динамо"

УПЛ назвала лучшего тренера 22-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 22-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Динамо" - Мирча Луческу.

Подопечные румынского специалиста нанесли условно выездного поражения "Шахтеру" (1:0), нарастив отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков.

Мирча Луческу получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Читайте такжеЛуческу: Я не собираюсь завершать тренерскую карьеру летом

Отметим, последний раз "Динамо" проигрывало еще в ноябре месяце - после тех 0:3 от "Шахтера" киевская команда 13 матчей подряд не знает поражений. За это время удалось выиграть сразу 11 матчей при всего двух ничьих при том, что "Динамо" нередко выигрывает с разницей в лишь один гол и является лидером по волевым результатам (по три победы и ничьи в тех матчах, где киевляне пропускали первыми).

Напомним, что в 20-м туре УПЛ Мирча Луческу также был признан лучшим тренером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...