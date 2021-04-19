УПЛ назвала лучшего тренера 22-го тура

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги 22-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Динамо" - Мирча Луческу.

Подопечные румынского специалиста нанесли условно выездного поражения "Шахтеру" (1:0), нарастив отрыв от ближайшего преследователя до 10 очков.

Мирча Луческу получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

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Отметим, последний раз "Динамо" проигрывало еще в ноябре месяце - после тех 0:3 от "Шахтера" киевская команда 13 матчей подряд не знает поражений. За это время удалось выиграть сразу 11 матчей при всего двух ничьих при том, что "Динамо" нередко выигрывает с разницей в лишь один гол и является лидером по волевым результатам (по три победы и ничьи в тех матчах, где киевляне пропускали первыми).

Напомним, что в 20-м туре УПЛ Мирча Луческу также был признан лучшим тренером.