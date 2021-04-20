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Сабо: В этом сезоне Динамо прибавило во всем благодаря дисциплине Луческу
Экс-тренер киевлян считает, что уровень команды находится на хорошем уровне
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о работе в киевском клубе Мирче Луческу.
"В чем прибавило "Динамо" в нынешнем сезоне? Во всём. В организации игры, в правильной игровой дисциплине, которую привил футболистам именно Луческу. Очень большой опыт в чемпионате Украины помог ему готовить команду так, как надо. Молодые игроки "Динамо" прониклись его идеями и слушают.
Киевляне в игре с "Шахтером" показали, что их физические кондиции на хорошем уровне, есть игра. Пусть она от обороны, осторожная, на контратаках забивают, но это приносит коллективу результат. С "Шахтером" тактика Луческу сработала", - сказал Сабо.
Напомним, что в 22-м туре УПЛ "Динамо" обыграло "Шахтер" и оторвалось на 10 очков.
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