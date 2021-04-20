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Денисов: Обыграть Александрию, обыграть Шахтер. Результаты Львова назовут в будущем бессмертными
Львов похорошел при Бессмертном
Фото: ФК Львов
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал
"Анатолий Бессмертный зажигает. Я думаю, результаты "Львова" этой весной назовут в будущем "бессмертными". Обыграть "Александрию", обыграть "Шахтер"... Причем и тем, и другим положить по три мяча. "Александрия" провалила задачу в УПЛ, последним шансом попасть в еврокубки является выигрыш Кубка Украины", - сказал Александр Денисов.
Добавим, что в турнирной таблице после 22-х туров "Львов" находится на 11-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. Уже завтра львовяне
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