Денисов: Обыграть Александрию, обыграть Шахтер. Результаты Львова назовут в будущем бессмертными

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал победу "Львова" над "Александрией" (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Анатолий Бессмертный зажигает. Я думаю, результаты "Львова" этой весной назовут в будущем "бессмертными". Обыграть "Александрию", обыграть "Шахтер"... Причем и тем, и другим положить по три мяча. "Александрия" провалила задачу в УПЛ, последним шансом попасть в еврокубки является выигрыш Кубка Украины", - сказал Александр Денисов.