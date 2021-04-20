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Денисов: Обыграть Александрию, обыграть Шахтер. Результаты Львова назовут в будущем бессмертными

Премьер-лига
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Львов похорошел при Бессмертном

Денисов: Обыграть Александрию, обыграть Шахтер. Результаты Львова назовут в будущем бессмертными

Фото: ФК Львов

Новина українською

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов прокомментировал победу "Львова" над "Александрией" (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Анатолий Бессмертный зажигает. Я думаю, результаты "Львова" этой весной назовут в будущем "бессмертными". Обыграть "Александрию", обыграть "Шахтер"... Причем и тем, и другим положить по три мяча. "Александрия" провалила задачу в УПЛ, последним шансом попасть в еврокубки является выигрыш Кубка Украины", - сказал Александр Денисов.

Добавим, что в турнирной таблице после 22-х туров "Львов" находится на 11-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. Уже завтра львовяне проведут перенесенный матч 1-го тура УПЛ с "Минаем".

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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