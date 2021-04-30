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СМИ: Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ
Наставник определит вклад каждого футболиста
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" после победы в 23-м туре УПЛ над "Ингульцом" (5:0) досрочно оформило чемпионский титул, который стал 16-м для клуба в чемпионатах Украины.
Как и обещал перед началом сезона президент "Динамо" Игорь Суркис, за победу в УПЛ футболисты получат чемпионские премиальные.
По информации Meta-ratings, изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого игрока.
Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.
Напомним, что в 24-м туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет в Полтаве в субботу, 1 мая против "Ворсклы". После этого динамовцев ждет матч с "Мариуполем" (5 мая) и заключительная игра чемпионата с "Колосом" (9 мая). 13 мая "Динамо" и "Заря" определят сильнейшего в финале Кубка Украины.
По данным румынских СМИ, Луческу получил один миллион евро премии за победу в УПЛ.
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