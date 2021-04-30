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СМИ: Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник определит вклад каждого футболиста

СМИ: Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" после победы в 23-м туре УПЛ над "Ингульцом" (5:0) досрочно оформило чемпионский титул, который стал 16-м для клуба в чемпионатах Украины.

Как и обещал перед началом сезона президент "Динамо" Игорь Суркис, за победу в УПЛ футболисты получат чемпионские премиальные.

По информации Meta-ratings, изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого игрока.

Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.

Напомним, что в 24-м туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет в Полтаве в субботу, 1 мая против "Ворсклы". После этого динамовцев ждет матч с "Мариуполем" (5 мая) и заключительная игра чемпионата с "Колосом" (9 мая). 13 мая "Динамо" и "Заря" определят сильнейшего в финале Кубка Украины.

По данным румынских СМИ, Луческу получил один миллион евро премии за победу в УПЛ.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (10)
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Леонід Скачков (Рівне)
30.04.2021 в 14:52
Хай віддасть тим смердючим урапатріотам-недовболівальникам,що постійно каркають на тренера і команду!Може хоч тоді хл-єбальнікі позакривають!
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0
-1
аалекс ( Крым)
30.04.2021 в 13:57
Бред сивой кобылы.
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+2
-3
Федотов Артем (Харьков)
30.04.2021 в 13:53
неужели все себе оставил .цыгане они такие
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
30.04.2021 в 13:46
Сомнения по новости. Левый заброс.
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+3
0
sergkir
30.04.2021 в 13:45
Очередной высер СМИ!!!
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+3
-1
госпітальєр (львів)
30.04.2021 в 13:42
міг би й особисто,якщо б гроші були його або додав би від себе кому хотів з власної кишені,згуртуванню команди таке аж ніяк не сприяє
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+2
-2
storm_ua (Николаев)
30.04.2021 в 13:29
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0
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.04.2021 в 13:45
Явка з повинною.
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
30.04.2021 в 13:27
было бы правильно половину суммы отдать Беседину!
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0
-1
Dozenko (NewYork)
30.04.2021 в 13:26
имеет право
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0
-1


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