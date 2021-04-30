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Матчи Мариуполя с Динамо и Львовом пройдут со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Азовцы уже начали реализацию билетов

Матчи Мариуполя с Динамо и Львовом пройдут со зрителями

Новина українською

В 25-м туре УПЛ "Мариуполь" в условно выездной игре сыграет с "Динамо".

Поединок состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко 5-го мая и пройдет со зрителями.

Билеты на игру уже доступны для покупки, однако продаются только онлайн.

Также со зрителями пройдет и ближайший матч азовцев против "Львова", который состоится в Мариуполе 2 мая.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Мариуполь

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