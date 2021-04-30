Матчи Мариуполя с Динамо и Львовом пройдут со зрителями

В 25-м туре УПЛ " Мариуполь " в условно выездной игре сыграет с "Динамо".

Поединок состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко 5-го мая и пройдет со зрителями.

Билеты на игру уже доступны для покупки, однако продаются только онлайн.

Также со зрителями пройдет и ближайший матч азовцев против "Львова", который состоится в Мариуполе 2 мая.