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Матчи Мариуполя с Динамо и Львовом пройдут со зрителями
Азовцы уже начали реализацию билетов
В 25-м туре УПЛ "
Поединок состоится в Мариуполе на стадионе имени Бойко 5-го мая и пройдет со зрителями.
Билеты на игру уже доступны для покупки, однако продаются только онлайн.
Также со зрителями пройдет и ближайший матч азовцев против "Львова", который состоится в Мариуполе 2 мая.
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Источник:ФК Мариуполь
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