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Луческу за сезон заработал в Динамо 3,5 млн евро
Зарплата плюс премиальные
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Киевское "
Также киевляне пробились в финал Кубка Украины, где поспорят за трофей с "Зарей".
За свою работу, которая привела к данным результатам, главный тренер киевлян получит приличную сумму от братьев Суркисов.
Как сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро. Имеется ввиду как зарплата тренера, так и премиальные за успехи команды.
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