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Луческу за сезон заработал в Динамо 3,5 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Зарплата плюс премиальные

Луческу за сезон заработал в Динамо 3,5 млн евро

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом нынешнего сезона УПЛ, и таким образом, сыграет в группе Лиги чемпионов в сезоне следующем.

Также киевляне пробились в финал Кубка Украины, где поспорят за трофей с "Зарей".

За свою работу, которая привела к данным результатам, главный тренер киевлян получит приличную сумму от братьев Суркисов.

Как сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро. Имеется ввиду как зарплата тренера, так и премиальные за успехи команды.

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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krakow (Херсон)
30.04.2021 в 21:17
Шо и говорить,молодец мадьяр(венгры и румыны, одно и тоже). Добыл с киевским "зенитом"("зенит","Динамо" и "Шахтер",одно и тоже),золото чемпионата росии(росия и Украина,одно и тоже) и заработал на этом, по инфе Цыганыка(Цыганык и Денисов,одно и тоже),не один мильен гривень(гривна и евро,одно и тоже).
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+1
-2
Unselfish (Белая Церковь )
30.04.2021 в 21:10
Пенисов сегодня жжет. Или юа футбол 5 минутный высер разбил на 20 статьей...
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.04.2021 в 20:33
- Петька, ты куда нас завёл? - здесь темно как у негра в Опе!!! -Всё ты, Василий Иванович, знаешь, везде побывал... и Денисов все знает...
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+5
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
30.04.2021 в 20:29
Їб алися гуси догори ногами -- з"явилися діти з довгими носами ! От не треба цими носами лізти в чужий гаманець ! Рахуйте своє !
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+2
-3
avatar
Кююмалайнен (Київ)
30.04.2021 в 20:17
А сколько он заработал для «Динамо»?
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 20:21
Например, бонусы за прямой выход в группу ЛЧ.
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+2
0
schabay (Краснодон)
30.04.2021 в 20:57
А сикоко за щахту и для шахты?, Подсчитай матИматЕк и сравни...
+1
0
skrudch (Донецьк,Ясіня)
30.04.2021 в 21:10
Якщо я не помиляюсь то прямого попадания в групу ліги чемпіонів не буде,по результатам виступів наших команд в єврокубках!!!!
0
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
30.04.2021 в 21:23
В 2022 году уже напрямую не попадают. А Луческу миллионов 50-60 для клуба точно заработал (с учетом чемпионского выхода в группу в этом году)
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2021 в 20:13
Информация для Денисова...
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+3
0


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