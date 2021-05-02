Мариуполь - Львов: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

"Мариуполь" проведёт лишь второй матч на своём поле в нынешнем сезоне. И важно, что сразу три заключительных поединка сезона для приазовцев будут домашними. Это отличная возможность немного подтянуть своё турнирное положение и отдалиться от зоны вылета. "Львов", к слову, находится по соседству - всего в трёх очках впереди. Львовяне этой весной набрали просто сумасшедший ход, одержав под руководством Анатолия Бессмертного уже четыре победы и выскочив на девятую позицию в таблице.

Где состоится матч "Мариуполь" - "Львов" и во сколько начало?

Вторую в сезоне игру примет стадион имени Владимира Бойко в Мариуполе. Это домашняя арена приазовцев, на которой большую часть текущего сезона не играли из-за ремонта газона. Также нужно отметить, что встреча пройдёт со зрителями на трибунах. Цена билетов - от 40 до 70 грн.

Сам матч состоится в воскресенье, 2 мая. Начало - в 17:00.

Где смотреть онлайн матча "Мариуполь" - "Львов"?

Один из самых удобных способов отслеживать ход событий в игре - Матч-центр UA-Футбол и текстовая трансляция матча, которая пройдёт здесь .

Официальный транслятор домашних матчей "Мариуполя" - "Футбол 1/2/3". Конкретно эту игру можно будет увидеть на канале "Футбол 1". Найти его можно в сетях кабельных операторов, а также на спутнике.

Легальную трансляцию матча в интернете смотрите на тех платформах, которые транслируют каналы "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Не забывайте, что все эти сервисы работают по подписке.