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Попов: Динамо не сбавило после титула? Это заслуга Мистера, максималист по жизни
Денис подвел итоги победы над "Колосом"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал
- Какой матч был самым запоминающимся для тебя?
- Наверное, с принципиальным соперником – "Шахтером". А так, в принципе, все матчи были трудными. Мы шли к этой победе от игры к игре, поэтому каждый поединок был по-своему интересным.
- После того как "Динамо" оформило чемпионский титул, команда не сбавляла темп. Как вы настраивались на матчи?
- Думаю, это заслуга Мистера. Он максималист по жизни, и требует того же от своих подопечных. Он настраивал на каждый матч и говорил, что нужно не терять набранных кондиций и опыта, поддерживать свой класс и имидж.
- Приятно, что чемпионский состав в большинстве своем сформировали молодые футболисты, воспитанники "Динамо". Например, сегодня в основе дебютировал Ванат. Как вы принимаете молодых ребят?
- Если они находятся вместе с нами – значит, заслуживают этого. Конечно же, свежая кровь – это всегда хорошо. Ванат – конкурентоспособный футболист, он устанавливает рекорды, стал лучшим бомбардиром U21. Поэтому хочу только пожелать ему, чтобы он не сбавлял оборотов. Очень хорошо, что команду пополняют молодые игроки.
- Вчера золотые медали примерил и молодежный состав "Динамо". Что можешь сказать об этом, ведь ты сам недавно там играл?
- Конечно, это немного другие эмоции, но все же хочу поздравить ребят с победой, вы большие молодцы. Поздравляю Юрия Леонтьевича Мороза, Сергея Сергеевича Шматоваленко, весь тренерский штаб и персонал команды с заслуженной победой!
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