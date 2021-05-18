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Динамо выставило все три трофея нынешнего сезона на всеобщее обозрение

Премьер-лига
(1 голосов)

Полюбоваться на кубки может каждый желающий

Динамо выставило все три трофея нынешнего сезона на всеобщее обозрение

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" в нынешнем сезоне сделало золотой требл, выиграв все три трофея на внутренней арене. Киевляне в сезоне 2020/2021 выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

С 18 мая и до1 июня абсолютно все болельщики "Динамо" смогут увидеть завоеванные киевлянами трофеи в текущем сезоне и сделать с ними памятные фотографии.

Кубки будут ждать всех желающих в офисе фан-клуба "Динамо" (Киев) по адресу: ул. Грушевского, 3.

Понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00

Суббота, воскресенье - с 11:00 до 17:00

Единственное, что клуб просит болельщиков при посещении соблюдать правила поведения во время карантина.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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