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Динамо выставило все три трофея нынешнего сезона на всеобщее обозрение
Полюбоваться на кубки может каждый желающий
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
С 18 мая и до1 июня абсолютно все болельщики "Динамо" смогут увидеть завоеванные киевлянами трофеи в текущем сезоне и сделать с ними памятные фотографии.
Кубки будут ждать всех желающих в офисе фан-клуба "Динамо" (Киев) по адресу: ул. Грушевского, 3.
Понедельник-пятница - с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье - с 11:00 до 17:00
Единственное, что клуб просит болельщиков при посещении соблюдать правила поведения во время карантина.
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