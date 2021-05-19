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Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт
Геллер считает украинского тренера одним из лучших в Украине
Президент луганской "Зари" Евгений Геллер прокомментировал будущее главного тренера команды Виктора Скрипника.
"Доволен ли я сотрудничеством со Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением.
Пока он повторил свое прошлогоднее – и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.
У Скрипника через год заканчивается контракт? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в "Заре", — сказал Геллер.
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