  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт

Премьер-лига
(2 голосов)

Геллер считает украинского тренера одним из лучших в Украине

Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт

Новина українською

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер прокомментировал будущее главного тренера команды Виктора Скрипника.

"Доволен ли я сотрудничеством со Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением.

Пока он повторил свое прошлогоднее – и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

У Скрипника через год заканчивается контракт? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в "Заре", — сказал Геллер.

Читайте такжеГендиректор Зари: Где-то пять футболистов покинут команду, 3-4 игрока клуб подпишет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
octavi4 (Warszawa)
19.05.2021 в 14:17
Для развития команды и тренера должны быть условия, если клуб даст условия, то почему и не продлить контракт ещё на года 2?
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
19.05.2021 в 13:03
трудный вопрос, Скрипник давно перерос возможности Зари...или Виктору нужно оставаться без развития, либо Заре реально думать о развитии и повышении статуса на евро уровне.
Ответить
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
19.05.2021 в 13:50
перерос возможности ЗАРИ? ГДЕ? только в УПЛ.- что ещё у негго чемпионство литвы или латвии-это разве высокий уровень и...ВСЁ... и куда в МЕТаЛЛЛ_ () слух был) -там что уровень повыше? Думается если Он Скрипник останется в ЗАРе и будет занимать 3-4 место-ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ ..неплохо как для тренера- а перерасти или нет странное сравнение ...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...