Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер прокомментировал будущее главного тренера команды Виктора Скрипника.

"Доволен ли я сотрудничеством со Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением.

Пока он повторил свое прошлогоднее – и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе.

У Скрипника через год заканчивается контракт? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт. Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в "Заре", — сказал Геллер.