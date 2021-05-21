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После личной встречи: Александрия определится с новым контрактом форварда
Руководство клуба проведет переговоры с футболистом
"Александрия" еще не определилась с тем, останется ли опытный нападающий Артем Ситало в команде.
Форвард сейчас находится в отпуске и после возвращения в Украину он проведет переговоры с клубным руководством и новым главным тренером Юрием Гурой.
За "Александрию" Ситало выступает с 2017 года. В минувшем чемпионате УПЛ 31-летний форвард во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и сделал две результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что "Александрию" покинуло шесть игроков основного состава и два арендованных.
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