После личной встречи: Александрия определится с новым контрактом форварда

"Александрия" еще не определилась с тем, останется ли опытный нападающий Артем Ситало в команде.

Форвард сейчас находится в отпуске и после возвращения в Украину он проведет переговоры с клубным руководством и новым главным тренером Юрием Гурой.

За "Александрию" Ситало выступает с 2017 года. В минувшем чемпионате УПЛ 31-летний форвард во всех турнирах провел 24 матча, в которых забил 5 мячей и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что "Александрию" покинуло шесть игроков основного состава и два арендованных.