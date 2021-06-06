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СМИ: Сичинава может пополнить ряды Колоса
Ника сейчас пребывает в статусе свободного агента
Бывший нападающий "Ингульца" Ника Сичинава может подписать контракт с "Колосом". Об этом сообщает портал "Динамомания".
По информации источника, клуб из Ковалевки выиграл борьбу за грузинский форварда у львовского "Руха".
Сичинава покинул "Ингулец" по окончанию сезона 2020/21 и теперь находится в формате свободного агента.
В прошлом сезоне чемпионата Украины 26-летний Ника принял участие в 22 поединках и забил 6 мячей.
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Источник:Динамомания
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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
07.06.2021 в 15:00
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Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 20:22
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