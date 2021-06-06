СМИ: Сичинава может пополнить ряды Колоса

Бывший нападающий "Ингульца" Ника Сичинава может подписать контракт с "Колосом". Об этом сообщает портал "Динамомания".

По информации источника, клуб из Ковалевки выиграл борьбу за грузинский форварда у львовского "Руха".

Сичинава покинул "Ингулец" по окончанию сезона 2020/21 и теперь находится в формате свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Украины 26-летний Ника принял участие в 22 поединках и забил 6 мячей.