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СМИ: Сичинава может пополнить ряды Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Ника сейчас пребывает в статусе свободного агента

СМИ: Сичинава может пополнить ряды Колоса

Новина українською

Бывший нападающий "Ингульца" Ника Сичинава может подписать контракт с "Колосом". Об этом сообщает портал "Динамомания".

По информации источника, клуб из Ковалевки выиграл борьбу за грузинский форварда у львовского "Руха".

Сичинава покинул "Ингулец" по окончанию сезона 2020/21 и теперь находится в формате свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Украины 26-летний Ника принял участие в 22 поединках и забил 6 мячей.

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Ника Сичинава
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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jnp49 (ОДЕССА)
07.06.2021 в 15:00
Хм! Менять один колхоз на другой??? Неужели нет более подходящих вариантов, ведь сам форвард довольно неплохой!
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Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 20:22
Колос в этом сезоне должен бороться за 3-е место.Главное купить хорошего нападающего.
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