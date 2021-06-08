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Русин начнет сезон в Днепре-1 - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Аренда с правом выкупа

Русин начнет сезон в Днепре-1 - источник

Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин новый сезон начнет в "Днепре-1", сообщает журналист Игорь Цыганык.

Вероятно, речь идет об аренде с правом выкупа.

Также Цыганык сообщил, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в ближайшее время собирает всех арендованных футболистов чтобы посмотреть на них на сборах.

Те из арендованных, которые не подойдут и на которых не будут рассчитывать в следующем сезоне, будут иметь первоочередное право ухода. Возможно аренда или продадут.

Напомним, что Назарий Русин последние полгода провел в аренде в польской "Легии", однако досрочно вернулся в "Динамо" из-за конфликта с тренером польской команды.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
Football Hub

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