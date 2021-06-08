Русин начнет сезон в Днепре-1 - источник

Форвард " Динамо " Назарий Русин новый сезон начнет в "Днепре-1", сообщает журналист Игорь Цыганык.

Вероятно, речь идет об аренде с правом выкупа.

Также Цыганык сообщил, что главный тренер киевлян Мирча Луческу в ближайшее время собирает всех арендованных футболистов чтобы посмотреть на них на сборах.

Те из арендованных, которые не подойдут и на которых не будут рассчитывать в следующем сезоне, будут иметь первоочередное право ухода. Возможно аренда или продадут.

Напомним, что Назарий Русин последние полгода провел в аренде в польской "Легии", однако досрочно вернулся в "Динамо" из-за конфликта с тренером польской команды.