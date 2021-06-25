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Известно, когда Луческу примет решение по игроку Колоса
Дальнейшая судьба игрока решится после сборов "Динамо" в Швейцарии
Фото: ФК Колос
25 июня "Колос" проведет первый контрольный матч в нынешнее межсезонье - с "Ингульцом".
Подопечные Руслана Костышина 2 июля сыграют с "Диназом", а на следующий день - с "Левым берегом". Ранее ковалевцы договорились о контрольных матчах с "Александрией" (7 июля), и "Днепром-1" (10 июля).
Что касается находящегося на просмотре в "Динамо" 23-летнего полузащитника "Колоса" Дениса Антюха, то пока рано говорить, подпишут ли его киевляне и сколько при удачном для "Колоса" стечении обстоятельств им придется заплатить отступных. Решение о нем Мирча Луческу примет после первого сбора "Динамо" в Швейцарии.
Добавим, что известный портал Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.
Напомним, что в составе ковалевцев уже находится два новичка - Ника Ситчинава, который ранее выступал в "Ингульце" и воспитанник "Динамо", голкипер Владимир Маханьков.
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