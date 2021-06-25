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Известно, когда Луческу примет решение по игроку Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Дальнейшая судьба игрока решится после сборов "Динамо" в Швейцарии

Известно, когда Луческу примет решение по игроку Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

25 июня "Колос" проведет первый контрольный матч в нынешнее межсезонье - с "Ингульцом".

Подопечные Руслана Костышина 2 июля сыграют с "Диназом", а на следующий день - с "Левым берегом". Ранее ковалевцы договорились о контрольных матчах с "Александрией" (7 июля), и "Днепром-1" (10 июля).

Что касается находящегося на просмотре в "Динамо" 23-летнего полузащитника "Колоса" Дениса Антюха, то пока рано говорить, подпишут ли его киевляне и сколько при удачном для "Колоса" стечении обстоятельств им придется заплатить отступных. Решение о нем Мирча Луческу примет после первого сбора "Динамо" в Швейцарии.

Добавим, что известный портал Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.

Напомним, что в составе ковалевцев уже находится два новичка - Ника Ситчинава, который ранее выступал в "Ингульце" и воспитанник "Динамо", голкипер Владимир Маханьков.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Денис Антюх
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Комментарии (1)
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gaston29
25.06.2021 в 15:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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