Известно, когда Луческу примет решение по игроку Колоса

25 июня "Колос" проведет первый контрольный матч в нынешнее межсезонье - с "Ингульцом".

Подопечные Руслана Костышина 2 июля сыграют с "Диназом", а на следующий день - с "Левым берегом". Ранее ковалевцы договорились о контрольных матчах с "Александрией" (7 июля), и "Днепром-1" (10 июля).

Что касается находящегося на просмотре в "Динамо" 23-летнего полузащитника "Колоса" Дениса Антюха, то пока рано говорить, подпишут ли его киевляне и сколько при удачном для "Колоса" стечении обстоятельств им придется заплатить отступных. Решение о нем Мирча Луческу примет после первого сбора "Динамо" в Швейцарии.

Добавим, что известный портал Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.

Напомним, что в составе ковалевцев уже находится два новичка - Ника Ситчинава, который ранее выступал в "Ингульце" и воспитанник "Динамо", голкипер Владимир Маханьков.