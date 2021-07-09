Премьер-лига
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Львов проведет четыре спарринга на заключительном этапе сборов
Первый состоится 11 июля
Фото: ПФК Львов
Сегодня, 9 июля, стартует третий и последний этап предсезонных сборов "Львова".
В течение него львовский клуб запланировал провести 4 спарринга.
Расписание товарищеских матчей "Львова":
- 11 июля – "Львов" - "Подолье". Начало в 16.00. (Место проведения уточняется)
- 15 июля – "Львов" - "Колос" (в Хмельницком, время уточняется)
- 17 июля – "Львов" - "Колос" (в Луцке, время уточняется).
- 18 июля – "Львов" - "Нива" Тернополь. Начало в 17.00. (Место проведения уточняется)
Напомним, что в 1-м туре чемпионата Украины 2021/22 "Львов" сыграет с "Мариуполем". Базовая дата тура – 25 июля.
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Источник:ПФК Львов
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