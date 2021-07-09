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Львов проведет четыре спарринга на заключительном этапе сборов

Премьер-лига
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Первый состоится 11 июля

Львов проведет четыре спарринга на заключительном этапе сборов

Фото: ПФК Львов

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Сегодня, 9 июля, стартует третий и последний этап предсезонных сборов "Львова".

В течение него львовский клуб запланировал провести 4 спарринга.

Расписание товарищеских матчей "Львова":

  • 11 июля – "Львов" - "Подолье". Начало в 16.00. (Место проведения уточняется)
  • 15 июля – "Львов" - "Колос" (в Хмельницком, время уточняется)
  • 17 июля – "Львов" - "Колос" (в Луцке, время уточняется).
  • 18 июля – "Львов" - "Нива" Тернополь. Начало в 17.00. (Место проведения уточняется)

Напомним, что в 1-м туре чемпионата Украины 2021/22 "Львов" сыграет с "Мариуполем". Базовая дата тура – 25 июля.

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В статье: ФК Львов Подолье (Хмельницкий) Колос (Ковалевка) Нива (Тернополь)
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Источник:
ПФК Львов

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