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Динамо продлит второй сбор в Швейцарии
Киевляне планируют остаться до 24 июля
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" после небольшого отдыха 10 июля снова отправится в Швейцарию, где состоится второй тренировочный сбор подопечных Мирчи Луческу.
Учитывая, что клубу удалось решить вопрос о переносе матча за Суперкубок страны (с 24 июля на 22 сентября) и не участия в первом туре УПЛ (25 июля), Мирча Луческу принял решение продлить второй тренировочный сбор команды в Швейцарии.
Ранее планировалось, что динамовцы в Швейцарии пробудут до 20 июля и проведут четыре контрольных матча. Сейчас же клуб планирует увеличить количество спаррингов на втором сборе до пяти, а в Киев вернуться не раньше 24 июля.
Новый же сезон команда начнет со второго тура УПЛ, в котором киевляне должны встретиться с "Вересом" (базовый день календаря – 31 июля).
На втором сборе пока что достигнута договоренность о проведении контрольных матчей киевлянами с "Серветтом" (10 июля), "Сьоном" (14 июля), "Ниццой" (17 июля), "Атлетиком" (20 июля).
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