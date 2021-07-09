Динамо продлит второй сбор в Швейцарии

Киевское "Динамо" после небольшого отдыха 10 июля снова отправится в Швейцарию, где состоится второй тренировочный сбор подопечных Мирчи Луческу.

Учитывая, что клубу удалось решить вопрос о переносе матча за Суперкубок страны (с 24 июля на 22 сентября) и не участия в первом туре УПЛ (25 июля), Мирча Луческу принял решение продлить второй тренировочный сбор команды в Швейцарии.

Ранее планировалось, что динамовцы в Швейцарии пробудут до 20 июля и проведут четыре контрольных матча. Сейчас же клуб планирует увеличить количество спаррингов на втором сборе до пяти, а в Киев вернуться не раньше 24 июля.

Новый же сезон команда начнет со второго тура УПЛ, в котором киевляне должны встретиться с "Вересом" (базовый день календаря – 31 июля).

На втором сборе пока что достигнута договоренность о проведении контрольных матчей киевлянами с "Серветтом" (10 июля), "Сьоном" (14 июля), "Ниццой" (17 июля), "Атлетиком" (20 июля).