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Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Бронзовый призер против обновленных "горожан"

Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Украинские команды начинают свой путь в новом сезоне. Бронзовый призер двух последних кампаний, луганская "Заря", готова снова вести борьбу за еврокубки. И никакие кадровые потери не могут запугать Виктора Скрипника.

Их первый соперник - "Александрия". "Горожане" летом расстались с многолетним вожаком - Владимиром Шараном. Его место занял Юрий Гура, который попытается превзойти результат экс-наставника в прошедшей кампании.

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Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" 19:30 "Александрия"

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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