Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Украинские команды начинают свой путь в новом сезоне. Бронзовый призер двух последних кампаний, луганская "Заря", готова снова вести борьбу за еврокубки. И никакие кадровые потери не могут запугать Виктора Скрипника.

Их первый соперник - "Александрия". "Горожане" летом расстались с многолетним вожаком - Владимиром Шараном. Его место занял Юрий Гура, который попытается превзойти результат экс-наставника в прошедшей кампании.

УПЛ. Первый тур. 25.07.2021

Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" 19:30 "Александрия"