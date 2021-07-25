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Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Бронзовый призер против обновленных "горожан"
Фото: ФК Заря
Украинские команды начинают свой путь в новом сезоне. Бронзовый призер двух последних кампаний, луганская "Заря", готова снова вести борьбу за еврокубки. И никакие кадровые потери не могут запугать Виктора Скрипника.
Их первый соперник - "Александрия". "Горожане" летом расстались с многолетним вожаком - Владимиром Шараном. Его место занял Юрий Гура, который попытается превзойти результат экс-наставника в прошедшей кампании.
УПЛ. Первый тур. 25.07.2021
Запорожье. "Славутич-Арена"
"Заря" 19:30 "Александрия"
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