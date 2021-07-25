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Форвард Металлиста 1925 порвал ахиллово сухожилие
Сроки восстановления пока неизвестны
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
В матче 1-го тура УПЛ
На 12-й минуте встречи нападающий харьковчан Виталий Пономарь получил травму и был вынужден покинуть поле - вместо форварда на поле вышел бразилец Алмейда.
В игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Более деталью информацию клуб предоставит в ближайшие дни после углубленного обследования.
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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:49
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Dimoncho (Kharkiv)
25.07.2021 в 23:46
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