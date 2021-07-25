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Форвард Металлиста 1925 порвал ахиллово сухожилие

Премьер-лига
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Форвард Металлиста 1925 порвал ахиллово сухожилие

ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 1-го тура УПЛ "Металлист 1925" дома обыграл "Рух" со счетом 2:1.

На 12-й минуте встречи нападающий харьковчан Виталий Пономарь получил травму и был вынужден покинуть поле - вместо форварда на поле вышел бразилец Алмейда.

В игрока диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Более деталью информацию клуб предоставит в ближайшие дни после углубленного обследования.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:49
наигрался..капец
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0
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Dimoncho (Kharkiv)
25.07.2021 в 23:46
Очень обидно. Очень важный игрок для команда, которому, на данный момент, альтернативы нет. Поглядим, как тренерский штаб будет выкручиваться с этой ситуации
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