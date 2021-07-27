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Павелко - о матче Ворсклы с Днепром-1: Такие игры вернут интерес зрителей к УПЛ
Также президент УАФ сообщил о желании полтавчан провести реконструкцию домашнего стадиона
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко посетил матч 1-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Днепром-1" (2:2).
Он приезжал в Полтаву по приглашению местной ассоциации футбола и полтавской команды, где открывал стадион в спортивном комплексе клуба.
"Современное полноразмерное поле с искусственным покрытием, трибуной и комфортными раздевалками стало настоящей жемчужиной футбольной Полтавщины. Благодарен почетному президенту "Ворсклы" Константину Жеваго. Его вклад в развитие футбола региона трудно переоценить.
После открытия стадиона спортивного комплекса ФК "Ворскла" посетили матч первого тура УПЛ "Ворскла" - "Днепр-1". Уже на стадионе говорили с руководством полтавского клуба о предстоящей реконструкции арены. У руководителей клуба амбициозные планы, и это не может не радовать.
Ну а сам матч закончился боевой ничьей, которая, уверен, понравилась многочисленным болельщикам. Убежден, именно такие матчи вернут интерес зрителей к нашему чемпионату", – написал Павелко в Facebook.
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