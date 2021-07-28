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Легия отказалась от покупки экс-хавбека Зари

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинец больше не интересен польскому клубу

Легия отказалась от покупки экс-хавбека Зари

Фото: instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Экс-полузащитник "Зари" Владлен Юрченко был интересен польской "Легии".

Сообщалось, что стороны ведут переговоры о подписании контракта, однако переход украинца в этот клуб не состоится.

По данным Legia.net, после анализа игры футболиста руководство "Легии" решило, что им нужен игрок с другими характеристиками: и мобильнее, и более мощный физически.

Таким образом, кандидатура 27-летнего украинца была отклонена.

Напомним, что Юрченко выступал за "Зарю" с 2019 года. За это время в составе луганской команды он провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отметился 10 ассистами.

Добавим, что ранее польская "Легия" подписала экс-защитника "Зари" Джоель Абу Ханна.

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В статье: Заря (Луганск) Легия (Варшава) Владлен Юрченко
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Источник:
Legia.net

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
28.07.2021 в 09:51
Так ему и надо, нечего клуб было кидать...
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tare42
28.07.2021 в 09:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1


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