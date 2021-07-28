Легия отказалась от покупки экс-хавбека Зари

Экс-полузащитник "Зари" Владлен Юрченко был интересен польской "Легии".

Сообщалось, что стороны ведут переговоры о подписании контракта, однако переход украинца в этот клуб не состоится.

По данным Legia.net, после анализа игры футболиста руководство "Легии" решило, что им нужен игрок с другими характеристиками: и мобильнее, и более мощный физически.

Таким образом, кандидатура 27-летнего украинца была отклонена.

Напомним, что Юрченко выступал за "Зарю" с 2019 года. За это время в составе луганской команды он провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отметился 10 ассистами.

Добавим, что ранее польская "Легия" подписала экс-защитника "Зари" Джоель Абу Ханна.