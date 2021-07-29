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Шахтер поздравил главного тренера Динамо с 76-летием

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб не проигнорировал праздник бывшего наставника

Шахтер поздравил главного тренера Динамо с 76-летием

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Шахтер" поздравил главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу с 76-летием.

"Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия", – написано в обращении клуба.

Напомним, что румынский специалист работал в донецком клубе на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Вместе с "Шахтером" Мирча завоевал 22 трофея, включая Кубок УЕФА сезона 2008/2009.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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TonyAdams (Донецк)
29.07.2021 в 11:07
Мирча, мы тебя любим, ценим и уважаем Спасибо за все годы, что ты был у руля Шахтера.
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0
0
Caballero (Fale town Fale state)
29.07.2021 в 10:06
76 років?! Він хоче померти від інфаркту під час матчу?
Ответить
0
-2


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