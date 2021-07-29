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Шахтер поздравил главного тренера Динамо с 76-летием
Донецкий клуб не проигнорировал праздник бывшего наставника
Фото: ФК Динамо
"Шахтер" поздравил главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу с 76-летием.
"Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия", – написано в обращении клуба.
Напомним, что румынский специалист работал в донецком клубе на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Вместе с "Шахтером" Мирча завоевал 22 трофея, включая Кубок УЕФА сезона 2008/2009.
ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2021
Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/JZH5SywjZx
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