Суркис: У нас нет фарма. Черноморец нельзя сравнивать с Мариуполем

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о переходе игроков киевского клуба в стан "Черноморца" на правах аренды.

- Сейчас есть критика "Динамо" и "Черноморца", потому что очень много футболистов перешло в одесский клуб из киевского. Говорят, у "Шахтера" был "Мариуполь" как фарм, а теперь и у "Динамо" есть своя команда.

– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с "Мариуполем". Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в "Черноморец". И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, тот уже как тренер пригласил футболистов.

Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых воспитал. Хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.

Уверен, "Черноморец" и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента "Черноморца" Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.

- Разрешат ли арендованным футболистам играть?

– Похоже, что они смогут играть. Но вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента "Черноморца".

- Разрешат ли арендованным играть против "Динамо"?

– Я уже когда-то говорил: позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны – со стороны нашего главного конкурента, – сказал Суркис.