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Суркис: У нас нет фарма. Черноморец нельзя сравнивать с Мариуполем

Премьер-лига
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(4 голосов)

Президент киевлян про арендованных динамовцев в Одессе

Суркис: У нас нет фарма. Черноморец нельзя сравнивать с Мариуполем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о переходе игроков киевского клуба в стан "Черноморца" на правах аренды.

- Сейчас есть критика "Динамо" и "Черноморца", потому что очень много футболистов перешло в одесский клуб из киевского. Говорят, у "Шахтера" был "Мариуполь" как фарм, а теперь и у "Динамо" есть своя команда.

– У нас нет никакого фарма. Нельзя сравнивать с "Мариуполем". Там есть действующий президент клуба, который многие годы, десятилетия вкладывал деньги в "Черноморец". И он выбрал такой путь развития. Он пригласил Мороза, тот уже как тренер пригласил футболистов.

Если бы мы хотели сделать фарм-клубом, отдали бы туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что в долгу перед этими ребятами, которых воспитал. Хочет вывести их на новый уровень. Поэтому взял и доверяет им.

Уверен, "Черноморец" и эти ребята будут прогрессировать. А если у президента "Черноморца" Климова будет желание выкупить каких-то игроков – мы тоже не будем возражать. Пускай он их выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно.

- Разрешат ли арендованным футболистам играть?

– Похоже, что они смогут играть. Но вижу, что в первом матче было больше динамовцев, сейчас меньше. Результат пока один и тот же. Думаю, Мороз разберется, молодые будут подпускаться, а опытных футболистов будет находить и приглашать. Но это вопрос президента "Черноморца".

- Разрешат ли арендованным играть против "Динамо"?

– Я уже когда-то говорил: позволим играть всем, если это будет зеркально с другой стороны – со стороны нашего главного конкурента, – сказал Суркис.

Читайте такжеМороз: Отношения с фанатами Черноморца? Конечно, это меня нервирует

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digita

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
03.08.2021 в 14:44
Черноморец - это другое, отдавть в аренду своих игроков в Россию - это тоже другое, платить стране агрессору - другое, Луческу - ну вы поняли...
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0
-1
Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 14:43
Да, все перепутали. Черноморец - фарм клуб, а Мариуполь - это просто второй клуб Ахметки.Не надо их путать, ибо Суркис не может такое сказать, так как это наказуемо регламентом. Фарм клуб - это хорошо, но когда они в одной лиге - это плохо. А второй клуб - это вообще преступление.
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+1
0
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Kalina ua (Sumy)
03.08.2021 в 14:43
Но сравнивать это сегодня с каким-то фарм-клубом – просто смешно. Это же ДЫнаМо 2 ⚽⚽
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0
-2
янковский ян (Запорожье)
03.08.2021 в 14:32
Не ну если Черноморец не фарм клуб Динамо с 14-15 арендованным футболистами то кто же он тогда
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+2
-2


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