Саленко: Поведение Селезнева? Это уже от бессилия

Бывший форвард "Динамо" Олег Саленко прокомментировал поведение нападающего "Миная" Евгения Селезнева в матче против киевского клуба (0:2).

– Как вам выступление Селезнева? Не пора ли ему с такой игрой заканчивать с карьерой футболиста?

– Зачем спрашивать, если сразу есть ответ? Я тоже сейчас могу так выйти, играть и ждать, когда пенальти поставят. У "Миная" вчера не было ни одного серьезного момента, много проблем у команды. "Динамо" играло на одной ноге.

– Евгению по силам забить 8 голов и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины?

– Если команда не доходит до штрафной площади, то пенальти не будет. И всего остального. Когда его взяли в "Колос", где команда бежала и неслась, ему надо было только успевать все делать в штрафной площади. А когда команда не бежит, то ничего не будет.

"Минаю" вообще повезло. Думаю, они распались бы, если бы не неопределенность с "Олимпиком". Если президент клуба согласен, то пусть Селезнев там играет. Может, где-то и поможет остаться в УПЛ.

– В прошлом сезоне за "Минай" играл Милевский, теперь – Селезнев. Сложно сказать, что они помогали команде. Если бы вернули Милевского, то вдвоем они приносили бы больше пользы?

– Нет. Одного еще можно, но когда в команде на поле минус 2 игрока... Для Милевского это была как проба. Он понял, что хватит уже, пора заканчивать с футболом. А Селезнев еще пытается. Если где-то упадет и заработает пенальти, то поможет. У одного и второго лишний вес. Но в команде можно держать только одного нападающего, которому позволено не бегать. Двух – это уже будет совсем другое.

– Как вам поведение Селезнева в подтрибунке? То он Бабогло назвал проституткой и призвал выйти один на один, то Караваева звал на улицу поговорить.

– Это уже от бессилия. А как он вел себя на поле – от того же бессилия кричал и ругался и на одноклубников, и на соперников. Это еще хорошо обошлось, а так бы пару раз против него сыграли жестко, что он после травмы не играл бы в футбол. Почему его в свое время из "Колоса" убрал Костышин? Потому что он стал руководить на поле командой, а это недопустимо, – сказал Саленко.