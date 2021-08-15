Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Суркис: Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало
Но итальянские СМИ уже вовсю говорят о трансфере
Олександр Приходько
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможность трансфера нападающего "бело-синих" Владислава Супряги:
"Я вообще не разговаривал ни с кем. Я не в курсе. Могу говорить только тогда, когда поступают официальные предложения в клуб. Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало", - сказал Игорь Суркис.
Отметим, что вчера такие авторитетные журналисты, как Николо Скира и Джанлука Ди Марцио писали о сильной заинтересованности "Сампдорией" в трансфере Владислава. Ди Марцио даже отмечал, что сегодня футболист уже готов к вылету в Италию для подписания контракта.
Популярное сейчас
- Шаткая победа при тотальном преимуществе. Олимпик - Металлист 1:2. Видео голов и обзор матча
- Йовичевич: Так легко давали карточки с какими-то странными критериями... Это не идет на пользу футболу
- Бенфика снова переименовала свой Твиттер в честь Яремчука
- Селезнев снова попал в конфликт в подтрибунке. На этот раз зазывал отойти один на один Караваева
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Яремчукомания близка, но игру нужно улучшать. Итоги вчерашнего выступления Романа Яремчука