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Игорь Суркис: Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало

Премьер-лига
(1 голосов)

Но итальянские СМИ уже вовсю говорят о трансфере

Игорь Суркис: Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало

Олександр Приходько

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможность трансфера нападающего "бело-синих" Владислава Супряги:

"Я вообще не разговаривал ни с кем. Я не в курсе. Могу говорить только тогда, когда поступают официальные предложения в клуб. Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало", - сказал Игорь Суркис.

Отметим, что вчера такие авторитетные журналисты, как Николо Скира и Джанлука Ди Марцио писали о сильной заинтересованности "Сампдорией" в трансфере Владислава. Ди Марцио даже отмечал, что сегодня футболист уже готов к вылету в Италию для подписания контракта.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
ПроФутбол Digital

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Комментарии (14)
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simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 13:54
Так за 15 миллионов и не поступит ...))
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Бутига (Чернигов)
15.08.2021 в 13:18
Суркису не докладывают!))
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Водитель трамвая (Бухарест)
15.08.2021 в 13:15
Может просто факс сломался? Вы почистите его там от нафталина, а то 80-тимиллионное предложение пролюбите!
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+1
0
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M&M (Lviv)
15.08.2021 в 13:07
Майбутній Шевченко
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+1
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тутти-10 (Сумська область)
15.08.2021 в 13:30
Гірше не буде. Якщо можна спихнути, то треба це робити. Авось заграє. Яремчуку теж, коли їхав, до збірної було, як свині до турніка. А тепер основний. А у Влада вже в ДК не вірять. То нехай пробує. І не треба думати, що Луческу всемогутній і талант не пропустить. Малиновського теж колись забракував. Якщо є можливість, то нехай іде. Для збірної точно гірше не буде, а Динамо він не треба.
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+1
0
kukarekin (Одесса)
15.08.2021 в 12:47
И не поступит, сама суркисня распространяет интерес которого нет
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+5
-2
yurets87 (запоріжжя)
15.08.2021 в 12:45
факс пылью покрылся
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+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.08.2021 в 12:42
Ценник завышен
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.08.2021 в 12:13
Все ж толку від нього буде більше ніж від полєнка Коваленка.
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+5
-6
FC Energy (Новая Каховка)
15.08.2021 в 12:18
Полено Коваленко уже в Италии, адаптируется, учит язык, набирается опыта, пока киевские таланты сидят в УПЛ и забивают Минаю.
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+6
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
15.08.2021 в 12:26
Ага, володіє язиком по французьки...
+3
-7
aleks68
15.08.2021 в 12:50
мурадов-долб....б.твоё дело лизать сурисне и не тявкать
+3
-3
аалекс ( Крым)
15.08.2021 в 11:59
Нужно немного подождать. Какие могут быть предложения, если парень с лавочки не поднимается?
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+2
-2
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simargl (Чернигов)
15.08.2021 в 13:55
Да. К 28 годам интерес к нему окрепнет )))
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0
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