Игорь Суркис: Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможность трансфера нападающего "бело-синих" Владислава Супряги:

"Я вообще не разговаривал ни с кем. Я не в курсе. Могу говорить только тогда, когда поступают официальные предложения в клуб. Пока ни одного официального предложения по Супряге не поступало", - сказал Игорь Суркис.

Отметим, что вчера такие авторитетные журналисты, как Николо Скира и Джанлука Ди Марцио писали о сильной заинтересованности "Сампдорией" в трансфере Владислава. Ди Марцио даже отмечал, что сегодня футболист уже готов к вылету в Италию для подписания контракта.