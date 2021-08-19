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Стал известен лучший игрок четвертого тура УПЛ
"Ингулец" набрал первое очко в чемпионате
Фото: УПЛ
УПЛ определила лучшего футболиста по итогам 4-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал представитель "Ингульца" Богдан Шуст.
35-летний голкипер помог своей команде сыграть вничью с действующим чемпионом "Динамо" (1:1). Таким образом, "Ингулец" набрал первое очко в чемпионате.
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Источник:УПЛ
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