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Стал известен лучший игрок четвертого тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Ингулец" набрал первое очко в чемпионате

Стал известен лучший игрок четвертого тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ определила лучшего футболиста по итогам 4-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал представитель "Ингульца" Богдан Шуст.

35-летний голкипер помог своей команде сыграть вничью с действующим чемпионом "Динамо" (1:1). Таким образом, "Ингулец" набрал первое очко в чемпионате.

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В статье: Богдан Шуст Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
19.08.2021 в 14:22
Реально помог команде. Спокойно и уверенно, а это так бесит соперника... Молодец!
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+2
0
romajan (Киев)
19.08.2021 в 14:12
Особо работы у него и не было. Странный выбор
Ответить
0
-2
аалекс ( Крым)
19.08.2021 в 14:27
Значит хорошо руководил своими коллегами по обороне.
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
19.08.2021 в 13:27
Тем не менее специалисты не включили Богдана даже в сборную тура. Абсурд.
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+4
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.08.2021 в 13:48
Такая редакция.тут либо сборной больше пихают игроков Динамо либо теперь Черноморца.А Шуст у Динамо очки помог отнять как же его поставить то в сборную тура
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+5
0
vladimir3354 (Мукачево)
19.08.2021 в 13:11
так другого чи 4
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0
0


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