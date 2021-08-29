Десна - Верес: АУДИО онлайн трансляция матча

Следим за матчем украинской Премьер-лиги между черниговской "Десной" и ровенским "Вересом" вместе с нашим стримом! "Северяне" в прошлом туре потерпели болезненное поражение от "Динамо" 0:4. Как это повлияет на команду Александра Рябоконя? Сможет ли она быстро восстановиться от этой неудачи? "Верес" на прошлой неделе одержал дебютную победу в этом сезоне. Продолжит ли команда Юрия Вирта удачную серию? Все ответы даст игра, за которой вы сможете следить вместе с нашей трансляцией.

Начало стрима в 13:55. Чтобы не пропустить его старт, нажмите на колокольчик.

Комментатор - Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции - Александр Рыженко