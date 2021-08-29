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Десна - Верес: АУДИО онлайн трансляция матча

Премьер-лига
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Этот матч откроет воскресенье в УПЛ

Десна - Верес: АУДИО онлайн трансляция матча

UA-Футбол
Новина українською

Следим за матчем украинской Премьер-лиги между черниговской "Десной" и ровенским "Вересом" вместе с нашим стримом! "Северяне" в прошлом туре потерпели болезненное поражение от "Динамо" 0:4. Как это повлияет на команду Александра Рябоконя? Сможет ли она быстро восстановиться от этой неудачи? "Верес" на прошлой неделе одержал дебютную победу в этом сезоне. Продолжит ли команда Юрия Вирта удачную серию? Все ответы даст игра, за которой вы сможете следить вместе с нашей трансляцией.

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Начало стрима в 13:55. Чтобы не пропустить его старт, нажмите на колокольчик.

Комментатор - Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции - Александр Рыженко

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