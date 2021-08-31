Кополовец: Срна всегда недоволен судейством, если команда не играет. Это их стиль с Луческу

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 6-м туре УПЛ.

— Вы, наверняка, смотрели последний матч "Миная", где команда Василия Кобина сенсационно отобрала очки у "Шахтера". Как считаете, за счет чего это удалось сделать?

— В "Минае" играет молодежь, у которой есть амбиции, все хотят заявить про себя. "Шахтер", где-то, недооценил эту команду. У них тоже не все гладко. Судя по последним играм, они еще не набрали кондиции. Также сыграл фактор поддержки, в Ужгороде на матч пришло очень много болельщиков. Наложилось одно на другое. Но, опять-таки, у "Миная" была серьезная самоотдача, все пацаны объединены одной целью — заявить о себе. И Вася Кобин стал более опытным тренером. Сейчас уже видны плоды его работы. За такой короткий период времени собрать команду — это его заслуга. Еще за три недели до старта чемпионата команда не знала, где будет играть — в УПЛ или Первой лиге.

Мастерство и чуйка Кобина сыграла свою роль. Он не боится тасовать состав, не меняет свой стиль и придает игрокам уверенности. Я еще раньше говорил, что если бы Василий Васильевич остался, то "Минай" бы не вылетел в минувшем сезоне. Он реально классный тренер. Ему нужно доверие президента и чуть больше условий для футболистов. В Премьер-лиге ты можешь раскрывать новые таланты, но и нужны силы где-то извне.

— Дарио Срна остался недоволен судейством в поединке с "Минаем", заявив, что Марлон не заслужил две желтые карточки, но добавив, что пенальти в ворота "Шахтера", скорее был, чем не был. Как вы оцените судейство?

— Дарио всегда недоволен судейством, если команда не играет. Я не смотрю на то, что говорит Дарио. Луческу тоже всегда был недоволен, когда что-то шло не так. Это их стиль. Дело не в судействе. Играть, ребята, надо! Вы же "Шахтер", сто миллионов вложили в команду, но это тоже не оправдание.