  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Срна всегда недоволен судейством, если команда не играет. Это их стиль с Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Срна всегда недоволен судейством, если команда не играет. Это их стиль с Луческу

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Браво, федерация!

Кополовец: Срна всегда недоволен судейством, если команда не играет. Это их стиль с Луческу

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 6-м туре УПЛ.

— Вы, наверняка, смотрели последний матч "Миная", где команда Василия Кобина сенсационно отобрала очки у "Шахтера". Как считаете, за счет чего это удалось сделать?

— В "Минае" играет молодежь, у которой есть амбиции, все хотят заявить про себя. "Шахтер", где-то, недооценил эту команду. У них тоже не все гладко. Судя по последним играм, они еще не набрали кондиции. Также сыграл фактор поддержки, в Ужгороде на матч пришло очень много болельщиков. Наложилось одно на другое. Но, опять-таки, у "Миная" была серьезная самоотдача, все пацаны объединены одной целью — заявить о себе. И Вася Кобин стал более опытным тренером. Сейчас уже видны плоды его работы. За такой короткий период времени собрать команду — это его заслуга. Еще за три недели до старта чемпионата команда не знала, где будет играть — в УПЛ или Первой лиге.

Мастерство и чуйка Кобина сыграла свою роль. Он не боится тасовать состав, не меняет свой стиль и придает игрокам уверенности. Я еще раньше говорил, что если бы Василий Васильевич остался, то "Минай" бы не вылетел в минувшем сезоне. Он реально классный тренер. Ему нужно доверие президента и чуть больше условий для футболистов. В Премьер-лиге ты можешь раскрывать новые таланты, но и нужны силы где-то извне.

— Дарио Срна остался недоволен судейством в поединке с "Минаем", заявив, что Марлон не заслужил две желтые карточки, но добавив, что пенальти в ворота "Шахтера", скорее был, чем не был. Как вы оцените судейство?

— Дарио всегда недоволен судейством, если команда не играет. Я не смотрю на то, что говорит Дарио. Луческу тоже всегда был недоволен, когда что-то шло не так. Это их стиль. Дело не в судействе. Играть, ребята, надо! Вы же "Шахтер", сто миллионов вложили в команду, но это тоже не оправдание.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец Шахтер (Донецк) ФК Минай
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 18:17
Приходишь в парашу - сам становишься гоooвном. Видно было и по Каштру и по Фонсеке, и по Луческу (как ушел стал адекватнее). А серна как был дерьмooм в параше, так и остался
Ответить
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
31.08.2021 в 17:57
Разница только в том, что Луческу изменился, а Срна остался Срной. А может это и не Луческу был такой? Есть философское выражение: «Бытие определяет сознание». Тут есть два варианта, или это Срна есть Срной, или обстановка влияет на психологию человека. Вспомните того же Каштру. Пришёл нормальным человеком, а потом началось: «Нас не так судят, против нас не так играют, сопернику не поставили пенальти в их ворота и т.п.). Де Дзерби тоже немножко помолчал, пока думал, что здесь он «вжух» и чемпион на одном дыхании. А как начались проблемы, так сразу же «запел» старую песню.
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 17:57
Разве не около 150 млн.?
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
31.08.2021 в 17:11
Тут Міша звичайно правий))). Але я завжди пам'ятатиму його в'юху в етері після гри за славні тодішні Карпати, коли його запитали , як він забив гол: Як-як? Біг-біг , увидів м'яч , вдарив та й гол
Ответить
+4
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 17:00
Кому интересно мнение этого хорватского наркомана?
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...