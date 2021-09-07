  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубинчак: Еще не сказал последнее слово в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинчак: Еще не сказал последнее слово в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник намерен проявить себе в киевском клубе

Дубинчак: Еще не сказал последнее слово в Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат "Динамо", признался, что еще намерен проявить себя в киевском клубе.

"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо". Хочу попробовать себя там. Если не получится, а я готов и к этому варианту, то уйду. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб.

Потом все равно хочу уехать в Европу. 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак в интервью Профутбол Digital.

Читайте такжеДубинчак: Мы с Козаком очень хотели в Шахтер, но в академии очень не понравился коллектив

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...