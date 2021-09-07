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Дубинчак: Еще не сказал последнее слово в Динамо
Защитник намерен проявить себе в киевском клубе
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат "Динамо", признался, что еще намерен проявить себя в киевском клубе.
"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо". Хочу попробовать себя там. Если не получится, а я готов и к этому варианту, то уйду. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб.
Потом все равно хочу уехать в Европу. 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак в интервью Профутбол Digital.
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