Дубинчак: Еще не сказал последнее слово в Динамо

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак, права на которого принадлежат "Динамо", признался, что еще намерен проявить себя в киевском клубе.

"Я еще не сказал последнее слово в "Динамо". Хочу попробовать себя там. Если не получится, а я готов и к этому варианту, то уйду. Возможно, не сразу в Европу, а в какой-то хороший украинский клуб.

Потом все равно хочу уехать в Европу. 100% хочу себя там попробовать и попытаться заявить о себе", – сказал Дубинчак в интервью Профутбол Digital.